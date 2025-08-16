TED Santa Cruz entrega el 100% de las maletas electorales para la jornada electoral

Las maletas electorales contienen todo el material necesario para el desarrollo de la votación.

Fuente: ABI

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz concluyó este sábado con la entrega del total de las maletas electorales a los recintos de votación habilitados para la jornada electoral de este domingo 17 de agosto.

“Hasta el momento ya hemos finalizado, estamos con el 100% de las maletas electorales entregadas en los recintos y ya esperando el inicio de la jornada electoral”, aseguró secretario de Cámara del TED cruceño, Marco Monasterio.

Las maletas electorales contienen todo el material necesario para el desarrollo de la votación, incluyendo actas, papeletas, listas de habilitados, sellos y otros insumos esenciales para garantizar un proceso transparente y ordenado.

Paralelamente, indicó que el TED continúa atendiendo solicitudes para la emisión de permisos de circulación vehicular, los cuales son necesarios debido a las restricciones vigentes durante el día de las elecciones.

La autoridad electoral recordó a la ciudadanía que las restricciones a la circulación vehicular estarán vigentes desde las 00h00 hasta las 18h00 del domingo, conforme a lo establecido por el Auto de Buen Gobierno emitido por la Gobernación cruceña en coordinación con el Órgano Electoral.