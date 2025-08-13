Telegraph: Trump quiere ofrecer a Putin la explotación de recursos naturales en Alaska

Entre otros incentivos figuraría el levantamiento de la prohibición a la exportación de piezas de repuesto para aviones, impuesta al país euroasiático tras el inicio de la operación militar especial.

Fuente: RT

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera ofrecer a su par ruso, Vladímir Putin, algunos incentivos en el marco de su estrategia para poner fin al conflicto ucraniano.

Según una fuente de The Telegraph, en la reunión que tendrá con Putin este viernes en el estado estadounidense de Alaska, Trump le podría proponer asimismo alguna forma de cooperación para la explotación de tierras raras en territorios controlados por Rusia.

Trump promete «consecuencias muy graves» para Rusia si en la reunión con Putin no se logra esto

En contrapartida, el mandatario estadounidense sopesa ofrecerle a Rusia recursos minerales del estrecho de Bering, que separa a ambos países. Desde el medio resaltan que, según las estimaciones, Alaska tiene considerables reservas de petróleo y gas aún no descubiertas.

Entre otros incentivos figuraría también el levantamiento de la prohibición a la exportación de piezas de repuesto para aviones, impuesta al país euroasiático tras el inicio de la operación militar especial, lo que podría ser beneficioso para Boeing.

Fuentes del Gobierno británico afirmaron al medio que Europa aceptaría dichos incentivos siempre y cuando no se perciban «como una recompensa para Putin».