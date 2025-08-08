The Strongest es sancionado con Bs 206.250 y jugará seis partidos de local sin público

El Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD) de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) dio a conocer este viernes que el Tigre deberá pagar una multa de 75 salarios mínimos nacionales, equivalente a 206.250 bolivianos.

Una dura sanción se aplicó a The Strongest por los incidentes ocurridos el pasado domingo, cuando miembros de la Ultra Sur lanzaron petardos al campo de juego y terminaron afectando a Juan Godoy, delantero de su propio equipo, además de jugadores del rival (Blooming), en el partido que el Tigre ganó por 3 tantos a 2.

El Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD) de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) dio a conocer este viernes que el Tigre deberá pagar una multa de 75 salarios mínimos nacionales, equivalente a 206.250 bolivianos.

Además, el Tigre deberá jugar seis partidos en condición de local sin público. La resolución señala que la sanción aplica tanto para partidos de la Liga como de la Copa.

Bajo ese panorama, el Tigre jugará ante San José, Independiente y Oriente, por el ‘todos contra todos’, sin público y también pagaría su sanción en los próximos tres partidos de Copa, que podrían ser ante Bolívar, su clásico rival, San José, Wilstermann y/o Oriente.

El asesor legal atigrado José Gudiño confirmó este viernes, en conferencia de prensa, que el club ha sido notificado de manera oficial con el castigo.

The Strongest todavía puede presentar una apelación. Gudiño dijo que se hará lo posible para aminorar la sanción.

Al respecto, a través de un comunicado, la barra brava del Tigre – rechazada por la mayor parte de la hinchada- señaló que lanzó petardos para “celebrar” la victoria de su equipo – a pesar de que aún quedaban al menos 5 minutos por jugar- y fue en ese momento que “una de las baterías de los fuegos artificiales se volcó accidentalmente hacia la cancha y ya no fue posible corregir su posición a tiempo”.

“Queremos dejar absolutamente en claro que nunca fue nuestra intención causar daño a ningún jugador, persona del cuerpo técnico ni a los asistentes al estadio”, señala.