The Strongest jugará seis partidos sin público

The Strongest recibió una dura sanción de parte del Tribunal de Disciplina por el uso de fuegos artificiales durante el partido contra Blooming, disputado el pasado 3 de agosto en el estadio Hernando Siles. La sanción incluye una multa de 206.250 bolivianos y seis partidos a puertas cerradas, una medida que afectará el rendimiento económico y deportivo del club paceño en los dos torneos que se disputan en la presente temporada.

Fuente: lostiempos.com

La sanción surge a raíz de un incidente ocurrido en el minuto 92 del partido, del partido contra Blooming cuando la barra La Gloriosa Ultra Sur lanzó pirotecnia al campo de juego. Uno de los artefactos impactó en la pierna derecha del futbolista atigrado Juan Godoy, lo que motivó los informes del árbitro, el delegado y el oficial de seguridad..

La resolución se ampara en el artículo 71 del Código Disciplinario, que se refiere a la «conducta inapropiada de los hinchas» y establece sanciones económicas por el lanzamiento de bengalas y otros artefactos pirotécnicos. Además, el artículo 69 avala la posibilidad de jugar sin público, según la gravedad de la falta.

La notificación de la sanción llegó al club paceño el viernes, y al tratarse de una decisión de primera instancia, The Strongest tiene la posibilidad de apelar. El club tiene un plazo de 48 horas a partir de la notificación para presentar su defensa, en un intento por reducir la sanción económica y el número de partidos a puertas cerradas que deberá afrontar en las próximas semanas.