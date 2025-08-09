Tomayapo, el último examen de Bolívar antes de la Sudamericana

La academia buscará este sábado un triunfo ante Real Tomayapo para recortar distancia en la Liga y llegar motivado a su duelo copero ante Cienciano por los octavos de final de la Sudamericana.

Fuente: El Deber

Bolívar quiere recuperar terreno en el torneo todos contra todos y, al mismo tiempo, preparar su artillería para la Copa Sudamericana. Este sábado, desde las 20:00, la Academia recibirá a Real Tomayapo en el estadio Hernando Siles, en lo que será su último examen antes de enfrentar el próximo miércoles a Cienciano de Perú (18:00), por la ida de los octavos de final.

El partido ante los tarijeños, válido por la fecha 17, se presenta como una oportunidad clave para que los celestes sumen tres puntos y encaren con mayor confianza su compromiso internacional. En el año de su centenario, Bolívar busca reivindicarse con su hinchada y alcanzar las instancias decisivas del certamen continental.

La Academia llega con un triunfo reciente en el bolsillo, tras superar a San Antonio como visitante en un partido reprogramado. Sin embargo, el rendimiento colectivo del equipo dirigido por Flavio Robatto todavía despierta más interrogantes que certezas, algo que el entrenador pretende corregir cuanto antes.

Para este compromiso, Bolívar no contará con Leonel Justiniano por acumulación de tarjetas amarillas ni con Santiago Echeverría, expulsado en el encuentro anterior. Además, Daniel Cataño y Damián Batallini siguen entre algodones y es probable que el estratega argentino los reserve para la Copa Sudamericana.

En la tabla, Bolívar ocupa el tercer lugar con 30 puntos, a siete de los líderes Always Ready y The Strongest. Real Tomayapo, por su parte, atraviesa un momento difícil: es decimotercero con 17 unidades, aunque llega motivado luego de vencer 2-1 a GV San José en su última presentación.

El choque en La Paz es vital para las aspiraciones celestes: una victoria no solo acortará la distancia en la Liga, sino que también fortalecerá el ánimo del plantel antes de recibir a Cienciano en un duelo que puede marcar su rumbo en el plano internacional.