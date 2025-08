Torrico descalifica encuestas y asegura que el “voto oculto” del MAS definirá el rumbo electoral

Gustavo Torrico denuncia que las encuestas son «infladas» y asegura que el voto oculto del MAS será clave en las próximas elecciones.

Fuente: https://lapatria.bo

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, calificó este jueves 31 de julio de 2025 las encuestas recientemente publicadas como “infladas”. Aseguró que el denominado “voto oculto” del Movimiento al Socialismo (MAS) será el factor decisivo en las próximas elecciones.

“Las encuestas que han salido confirman lo que advertimos hace un mes: los primeros lugares están ocupados por candidatos de derecha, pero con cifras manipuladas. Uno de ellos paga la encuesta, por eso está inflado”, declaró Torrico en contacto con medios de comunicación.

Estrategia fallida de Andrónico

Torrico también se refirió a la presencia de Andrónico Rodríguez, quien se encuentra en cuarto lugar, y la calificó como una estrategia fallida. “El globo de ensayo que se llamaba Andrónico fue pinchado en el momento preciso. Dijimos que iba a salir con 6% y así fue. No imaginamos cosas, leemos política”, afirmó.

Voto decidido del MAS

El viceministro apuntó contra los sectores que promueven la idea de un alto porcentaje de indecisos. A su juicio, ese grupo de votantes ya ha tomado una decisión, pero no encuentra en la papeleta al candidato que representa sus intereses. “No es voto indeciso, es voto decidido. Ese es el voto duro del MAS”, sostuvo.

Crecimiento del oficialismo

En ese marco, anticipó que el oficialismo experimentará un crecimiento notable en los próximos días. “Cuando el MAS pase del 2% al 18% o 20%, ya nos dijeron cuál será la excusa: fraude”, indicó.

Futuro político de Andrónico

Sobre el futuro político de Andrónico Rodríguez, Torrico fue claro: “Lo dijimos desde el inicio: era un candidato perdedor. No puedes estar en medio de dos alas. Si no eliges entre el ala conservadora con Evo o la innovadora con Lucho, no tienes músculo político y te golpean de todos los lados”.

Primera vuelta electoral

El viceministro anticipó que ninguna candidatura superará el 25% en la primera vuelta. Reiteró su escepticismo frente a los punteros actuales: “Samuel no pasa del 16% y Tuto tampoco. El verdadero factor es el voto del pueblo que no aparece en las encuestas”.

Crítica a los cívicos

En otro punto, cuestionó la alianza entre comités cívicos y candidatos opositores. “Los cívicos son políticos fracasados que nunca se animan a hacer política. Critican desde la oficina, pero no hacen nada. Su afán de unidad es miedo a la respuesta de un pueblo que se ha beneficiado con la llegada del MAS”, afirmó.

Funcionamiento de la Asamblea Legislativa

Finalmente, se refirió al funcionamiento de la Asamblea Legislativa, calificándola como “la peor desde la Asamblea Constituyente”. Según Torrico, los legisladores han usado su cargo para confrontar al Gobierno en lugar de servir al pueblo. “Le están haciendo daño al pueblo, no a nosotros”, remarcó.