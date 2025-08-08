Trabajadores de salud levantan paro hasta el martes, pero advierten con retomarlo si no hay pago

Santa Cruz. Los trabajadores de salud acordaron retomar sus actividades en los hospitales de la capital cruceña. Sin embargo, en caso de que sus demandas sigan sin atenderse por el Ministerio de Salud, advierten de un paro indefinido desde el 13 de agosto.

Luego de una reunión sostenida en el Comité pro Santa Cruz, autoridades departamentales y representantes del sector salud anunciaron que los trabajadores levantarán el paro hasta el martes 12 de agosto. Sin embargo, las “cartas” ahora están en manos del Ministerio de Salud, que adeuda Bs 29 millones a la Gobernación para el pago de los trabajadores.

El sector salud, que mantiene un paro prolongado desde el 28 de julio —sumado a otras medidas previas—, dio plazo hasta el miércoles 13 de agosto para que se atienda su demanda por el pago del viático de vacunación.

“Nosotros, en la parte administrativa, necesitamos con urgencia esta carta de la ministra reconociendo una conciliación de deuda. Esos son los fondos que nosotros necesitamos para hacerlos llegar a los bolsillos de los trabajadores y puedan cubrir sus necesidades y demandas, que es por lo que están peleando ahora”, dijo Marcelo Kramer, secretario departamental de Salud y Desarrollo Humano.

La ministra María Renée Castro debe remitir una carta solicitada por la Gobernación para permitir el acceso a los recursos económicos que la institución requiere para pagar a más de 10.000 trabajadores afectados por la falta de pagos.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, advirtió que si la ministra no envía la citada carta, el sector retomará el paro y se presentará una denuncia por incumplimiento de deberes en su contra. Detalló que son más de 10.000 trabajadores los que esperan el pago.

A los hospitales de Santa Cruz de la Sierra llegan pacientes de distintas partes del país. La suspensión de los servicios de salud no solo ha afectado al municipio, sino también a nivel nacional. Los más perjudicados han sido los pacientes con enfermedades crónicas, como lupus y cáncer, así como adultos mayores y niños.

«Ni siquiera la posibilidad de acceder a un tratamiento, personas que recién son diagnosticadas y son derivadas al (hospital) Oncológico (…) se chocan con un paro de un hospital colapsado porque estos paros también generan un cuello de botella en todos los hospitales y, posteriormente, hacer cola a que le den una fecha para una posible consulta, donde va a iniciar todo el tratamiento. Pero hay un detalle: las enfermedades no paran, las enfermedades continúan. Y en el caso del cáncer, sigue avanzando», lamentó Lihetzer Zenteno, representante de los pacientes con cáncer en EL DEBER Radio.

Zenteno también denunció que el Sistema Único de Salud (SUS) no está cubriendo los medicamentos debido a la falta de stock. A esto se suma la escasez de personal y de recursos humanos necesarios para garantizar los pagos en los hospitales.

Durante los días de paro de salud se evidenció la necesidad de atención en los hospitales. Pese a los esfuerzos de los médicos por atender el área de urgencias, dicha área se saturó y varias personas no pudieron ser atendidas.