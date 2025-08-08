Trabajadores del relleno de La Paz anuncian que radicalizarán su protesta y se pone en riesgo el recojo de la basura

Se espera un pronunciamiento de la Alcaldía de La Paz sobre este asunto, aunque anunciaron en días pasados que se alistaba un plan de contingencia.

Fuente: Unitel

Los trabajadores del relleno sanitario de Sak’a Churu, que usa la ciudad de La Paz, anunciaron que radicalizarán su protesta y suman a sus esposas y familia a la protesta para exigir el respeto a sus fuentes de empleo .

Según los movilizados, están en riesgo más de 60 empleos y apuntan a la Municipalidad de ejecutar un plan para reestructurar las operaciones.

“No tenemos ninguna reunión ni acercamiento. Han tomado la decisión criminal de retirarnos, no tienen voluntad de convocarnos”, dijo uno de los trabajadores que bloquea este lunes el relleno.

En ese marco, anunciaron que no levantarán la protesta y cavaron zanjas en el acceso al depósito de desechos.

[Foto Rossángela Sanabria – UNITEL.] / La protesta que instalaron los trabajadores en el relleno de La Paz.

“No vamos a levantar porque se trata de defender nuestras fuentes laborales, nos estamos jugando la vida”, señaló.

“Estamos masificando las medidas, nuestras esposas se están dirigiendo a las oficinas de la Alcaldía, ahí van a bloquear, y nosotros nos vamos a amotinar aquí”, anunció.

Debido a la protesta se acumula basura en algunas las calles, pero principalmente en los centros comerciales.