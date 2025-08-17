Transportistas no pueden emitir su voto por largas filas en surtidores

El TSE indicó que el certificado de impedimento se puede tramitar hasta un mes después de las elecciones.
Video: Red Uno
eju.tv
La jornada electoral también se vio afectada por la escasez de combustible, que impidió a varios transportistas emitir su voto. Las largas filas en los surtidores y la falta de disponibilidad de gasolinas fueron las principales dificultades que enfrentaron.
Algunos de estos transportistas, que residen en otras ciudades, se encontraron imposibilitados de llegar a sus recintos de votación, lo que les impidió ejercer su derecho ciudadano.
Ante esta situación, deberán tramitar el certificado de impedimento, documento que les permitirá evitar sanciones y continuar sus operaciones con normalidad.