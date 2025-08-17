Transportistas no pueden emitir su voto por largas filas en surtidores

El TSE indicó que el certificado de impedimento se puede tramitar hasta un mes después de las elecciones.

La jornada electoral también se vio afectada por la escasez de combustible, que impidió a varios transportistas emitir su voto. Las largas filas en los surtidores y la falta de disponibilidad de gasolinas fueron las principales dificultades que enfrentaron.

Algunos de estos transportistas, que residen en otras ciudades, se encontraron imposibilitados de llegar a sus recintos de votación, lo que les impidió ejercer su derecho ciudadano.

Ante esta situación, deberán tramitar el certificado de impedimento, documento que les permitirá evitar sanciones y continuar sus operaciones con normalidad.