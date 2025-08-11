Tras aprehensión por asesinato a librecambista, exdirector de la Felcc afirma que el PCC opera en el país hace más de 14 años

Las declaraciones surgen luego de la aprehensión de dos brasileños que estarían en el atraco y asesinato de una librecambista en el mercado Mutualista, que serían miembros del Primer Comando Capital.

Fuente: Unitel

Durante este fin de semana se conoció sobre la aprehensión de dos hombres de nacionalidad brasileña que estarían involucrados en el atraco y asesinato a una librecambista en el mercado Mutualista, en la zona norte de la capital cruceña. De acuerdo a la información brindada por los investigados, ambos extranjeros serían parte del Primer Comando Capital (PCC). Para el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Juan Carlos Ramos, esta situación demuestra que criminales peligrosos operan en nuestro territorio desde hace ya algunos años. [Imagen referencial] / Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investiga el hecho "No nos olvidemos de que el PCC, no es que en esta gestión solamente ha ingresado, la Policía Boliviana tiene antecedentes del PCC hace más de 14, 15 años atrás, estamos hablando del año 2010, 2012 ya empezaron los primeros sadismos", indicó Ramos a UNITEL.