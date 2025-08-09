Tras el anuncio de una reunión entre Trump y Putin, Europa afirma que la paz no se puede decidir sin Ucrania

Los líderes de Francia, Italia, Alemania, Polonia, Reino Unido, Finlandia y la Comisión Europea firmaron una declaración reafirmando su apoyo a Ucrania en vísperas de una reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin.

Fuente: Globo G1

Un grupo de dirigentes europeos afirmó el sábado (9) que “ el camino hacia la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania ”, tras haber quedado fuera de las negociaciones previstas la próxima semana entre Donald Trump y Vladimir Putin.

«Ucrania tiene la libertad de elegir su propio destino. Las negociaciones significativas solo pueden tener lugar en el contexto de un alto el fuego o una reducción de las hostilidades», declararon los líderes.

El documento fue firmado por Emmanuel Macron ( Francia ), Giorgia Meloni ( Italia ), Friedrich Merz (Alemania), Donald Tusk ( Polonia ), Keir Starmer ( Reino Unido ), Ursula Von Der Leyer ( Comisión Europea ) y Alexander Stubb ( Finlandia ).

El sábado por la mañana, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, criticó en las redes sociales el anuncio de la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, a la que no fue invitado.

La cadena de televisión estadounidense NBC dijo el sábado por la noche que la Casa Blanca estaba considerando invitar a Zelensky a la reunión con Putin, citando fuentes del gobierno estadounidense.

Los jefes de Estado reafirmaron su apoyo a Ucrania en la declaración.

«Estamos convencidos de que sólo un enfoque que combine la diplomacia activa, el apoyo a Ucrania y la presión sobre la Federación Rusa para que ponga fin a su guerra ilegal puede tener éxito», afirma la carta.

Los líderes “acogieron con satisfacción la labor del presidente Trump para detener las matanzas en Ucrania, poner fin a la guerra de agresión de Rusia y lograr una paz y seguridad justas y duraderas para Ucrania”.

Pero, más allá de la diplomacia, los jefes de Estado aseguraron que mantendrán “un apoyo militar sustancial a Ucrania”, así como “defender e imponer medidas restrictivas contra Rusia”.

«Compartimos la convicción de que una solución diplomática debe proteger los intereses de seguridad vitales de Ucrania y Europa», afirma la declaración de los líderes.

Reiteramos que la invasión no provocada e ilegal de Ucrania por parte de Rusia constituye una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas, el Acta Final de Helsinki, el Memorando de Budapest y los sucesivos compromisos rusos. Recalcamos nuestro firme compromiso con la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania.

El documento termina con la reafirmación de que Europa sigue apoyando a Ucrania.

Estamos unidos como europeos y decididos a promover conjuntamente nuestros intereses. Y seguiremos cooperando estrechamente con el presidente Trump y los Estados Unidos de América, así como con el presidente Zelenski y el pueblo de Ucrania, por una paz en Ucrania que proteja nuestros intereses vitales de seguridad.

Reunión con los EE.UU.

El sábado por la mañana, el secretario de Relaciones Exteriores británico, David Lammy, y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, se reunieron con aliados ucranianos y europeos en Gran Bretaña para discutir la iniciativa de paz en Ucrania del presidente Donald Trump, dijo un portavoz de Downing Street.

El primer ministro británico, Keir Starmer, conversó esta mañana con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, según informó el portavoz. «Acordaron que este será un foro crucial para debatir los avances hacia una paz justa y duradera», añadió.

Starmer y Zelensky discutieron las propuestas del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en Ucrania antes de su reunión con el presidente Vladimir Putin el próximo viernes (15) en Alaska.

El primer ministro habló esta mañana con el presidente Zelenski de Ucrania. Anticiparon la reunión de hoy de los asesores de seguridad nacional de Europa, Ucrania y Estados Unidos, organizada por el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido y el vicepresidente estadounidense, declaró el portavoz.

Trump anunció la reunión con Trump en una publicación en la red social Truth este viernes (8) . El encuentro ya había sido confirmado por Trump después de que el Kremlin revelara que se reunirían pronto.

Según el diario estadounidense «Wall Street Journal», se debatirá la propuesta presentada por Putin, que pide el este de Ucrania a cambio del fin de la guerra .