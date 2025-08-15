Tribunal Agroambiental ordena a instituciones del Estado coordinar medidas nacionales y subnacionales contra incendios forestales

La sala plena del Tribunal Agroambiental emitió una resolución el jueves en la que ordena a instituciones del Estado, como el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), activar los mecanismos para atender y prevenir incendios en áreas protegidas y tierras fiscales.

Además, dispone que se activen los mecanismos de declaratoria de desastre en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado.

”Disponer (…) se asuman todas las acciones y medidas coordinadas nacionales y subnacionales, en el ámbito de sus competencias, respecto atender y prevenir posibles quemas e incendios forestales”, señala una parte de la resolución 0003/2025 del Tribunal Agroambiental.

Además, el mismo documento dispone que se activen los mecanismos de declaratoria de desastre en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, que está afectado desde hace unos días por un incendio.

“El Gobierno tiene la obligación de atender de inmediato y con toda la logística terrestre y aérea este nuevo desastre en la meseta de Caparuch que ya lleva 14.566 hectáreas afectadas”, manifestó a través de las redes, María Renée Álvarez, diputada nacional.