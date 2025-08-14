Triple asesinato apunta a una red internacional del crimen organizado

Santa Cruz. Un serbio y un búlgaro están entre las víctimas, mientras que hay un tercero cuya identidad aún no fue esclarecida por la Policía. Las pesquisas continúan y no se descarta implicación del narcotráfico.

Ariel Melgar Cabrera

Fuente: eldeber.com.bo

A tiros y golpes. Así fueron asesinadas tres personas de origen extranjero en Santa Cruz de la Sierra. La Policía boliviana identificó a Nazapebckn Lazarevski (43), de nacionalidad búlgara y Dejic Miljan (38), de Serbia, mientras que aún no se esclareció la identidad ni la nacionalidad de la tercera persona. Cuatro individuos han sido aprehendidos por este caso y serán puestos ante un juez cautelar.

Los cuerpos fueron encontrados la noche del martes en el interior de un inmueble del barrio Petrolero Norte, sobre la avenida Beni, entre el segundo y tercer anillo. La escena, descrita ayer por el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, Gustavo Astilla, evidenciaba extrema violencia: las víctimas estaban envueltas en plástico, con múltiples lesiones, y una de ellas presentaba un disparo en la cabeza. Las otras dos tenían fracturas, hematomas y signos compatibles con tortura prolongada.

Fuentes policiales confirmaron a EL DEBER que las autoridades solicitaron a los servicios consulares de Bulgaria y Serbia información sobre los antecedentes judiciales, policiales y migratorios de las dos víctimas identificadas.

“Queremos saber si tenían registros penales en sus países de origen y cómo ingresaron a Bolivia. Es fundamental establecer si su presencia en el país estaba vinculada a actividades lícitas o si formaban parte de redes criminales internacionales”, señaló un investigador a este rotativo.

La tercera víctima, sin documentos de identidad, está siendo identificada mediante huellas dactilares y exámenes forenses. Por sus tatuajes, no se descarta que también sea extranjera ni la posibilidad que sean parte del crimen organizado internacional.

Los resultados de las autopsias practicadas en la morgue judicial de la Pampa de la Isla determinó que uno de ellos murió por un impacto de proyectil en la cabeza. Las otras dos fallecieron por traumatismos craneoencefálicos y politraumatismos provocados por golpes contundentes, lesiones compatibles con tortura, según informó a la prensa el fiscal Herland Rodríguez.

El caso ha encendido las alarmas sobre la presencia de organizaciones criminales extranjeras en Bolivia, particularmente en Santa Cruz, donde en los últimos años se han registrado asesinatos con características similares, vinculados al narcotráfico, contrabando y lavado de dinero. Fuentes de Inteligencia indicaron que ciudadanos búlgaros y serbios han estado implicados en delitos de tráfico de drogas en Sudamérica, aunque la confirmación dependerá de la información oficial enviada por los consulados.

Otra fuente cercana a las investigaciones comentó que uno de los asesinados tenía en su cuerpo varios tatuajes con los que se identifica al Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más grande de Brasil que, además, está involucrada en casos de narcotráfico con conexiones en varios países de la región.

El PCC tiene al menos 146 integrantes identificados en Bolivia, entre privados de libertad y personas en libertad, según un mapeo internacional divulgado en junio sobre la base de información oficial del estado de São Paulo y del Ministerio Público de Brasil. Según ese estudio, Paraguay concentra el mayor número de personas ligadas al PCC.

En todo caso, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz coordina con Interpol la búsqueda de antecedentes de las víctimas y posibles conexiones con personas radicadas en Bolivia u otros países. La expectativa se centra en la identificación de la tercera víctima y en las respuestas que lleguen desde Europa. En paralelo, se reforzó la seguridad en zonas estratégicas de Santa Cruz ante el temor de que este crimen forme parte de una disputa criminal más amplia.

Por la brutalidad de los hechos, este triple asesinato se perfila como uno de los crímenes más violentos en lo que va del año.

PARA SABER

Irán ante el juez

Cuatro personas serán puestas ante un juez cautelar por el triple asesinato. Pedirán que sean enviados a prisión preventiva.

Exhumaciones

Según la Policía, los aprehendidos iban a trasladar los cuerpos a una zona rural para enterrarlos en fosas comunes. Ya habían contratado un camión frigorífico para realizar el traslado

Ejecutados

La Policía presume que el triple crimen se trata de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, por lo que se investiga los antecedentes de las víctimas.

Tortura

El informe forense del IDIF confirmó que las tres víctimas fueron torturadas antes de ser ejecutadas con disparos de armas de fuego y golpes contundentes