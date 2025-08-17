Trump afirma que hay «grandes avances» con Rusia

El presidente estadounidense Donald Trump destacó este domingo (17.08.2025) que había progreso en las negociaciones con Rusia para un acuerdo de paz en Ucrania, un día antes de una reunión en la Casa Blanca con el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski y sus aliados europeos.

Estados Unidos insiste en que «habrá consecuencias» para Rusia si no hay paz

Una cumbre el viernes en Alaska entre Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin culminó sin anuncios concretos para poner fin a la invasión rusa de Ucrania.

«Grandes avances con Rusia. Estén atentos», escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Este domingo, el jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio advirtió que Estados Unidos podría imponer «nuevas sanciones» a Rusia si las negociaciones sobre un plan de paz fracasan. «Si no logramos llegar a un acuerdo en algún momento, habrá consecuencias», dijo a la cadena NBC.

Tras la cumbre de Alaska, Trump abandonó su propuesta de un alto al fuego inmediato, pero Rubio dijo que esto «no está descartado» y que para Estados Unidos el «objetivo final es el fin de esta guerra».

«Sólidas garantías de seguridad» para Ucrania

Por su parte, el enviado especial de Washington, Steve Witkoff, se declaró «optimista» sobre la reunión entre Trump y Zelenski, quien estará acompañado por el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, entre otros.

«Espero que tengamos una reunión productiva el lunes, que alcancemos un consenso real y que podamos volver a hablar con los rusos, impulsar este acuerdo de paz y lograrlo», dijo a la cadena estadounidense CNN.

El emisario también aseguró que durante la cumbre en Alaska Moscú había hecho «algunas concesiones» territoriales con respecto a «cinco regiones» de Ucrania, pero solo mencionó «una importante discusión sobre Donetsk».

Además, dijo que Trump y Putin, que han estrechado notablemente sus lazos desde el regreso del líder republicano al poder el 20 de enero, acordaron «sólidas garantías de seguridad» para Ucrania y las describió como «revolucionarias».

