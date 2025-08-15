Trump afirmó que el próximo paso hacia un acuerdo de paz en Ucrania “depende” de Zelensky

Tras la reunión con el líder del Kremlin, el mandatario estadounidense declaró además que “las naciones europeas deben involucrarse un poco” en el conflicto. Añadió que espera un encuentro directo entre el presidente Ucraniano y Putin, señalando la posibilidad de sumarse a esa cita.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que corresponde a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, dar el próximo paso para avanzar hacia un acuerdo de paz en Ucrania, tras mantener una cumbre en Alaska con el presidente ruso, Vladimir Putin.
“Ahora depende realmente del presidente Zelensky lograrlo. Y también diría que las naciones europeas tienen que involucrarse un poco, pero depende del presidente Zelensky”, declaró Trump en una entrevista con Fox News, acompañado por el presentador Sean Hannity, inmediatamente después de la reunión con Putin. El mandatario estadounidense agregó que espera un encuentro directo entre Zelensky y Putin y mencionó la posibilidad de unirse a esa cita.
La reunión en Alaska marcó la primera visita de Putin a territorio occidental desde que ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022. El encuentro concluyó sin un anuncio de alto el fuego ni de avances concretos.
Trump insistió en que “no es un acuerdo consumado en absoluto”, aunque aseguró que las conversaciones dejaron “progreso”. “No estamos allí todavía, pero hemos avanzado. No hay acuerdo hasta que lo haya”, dijo en su intervención.
En la breve comparecencia conjunta, que duró 12 minutos y en la que no se aceptaron preguntas de la prensa, Putin habló en términos generales sobre cooperación y expresó expectativas de que el diálogo abra espacio para negociaciones. “Esperamos que el entendimiento que hemos alcanzado… allane el camino para la paz en Ucrania”, señaló. El mandatario ruso no ofreció detalles y envió un mensaje directo a Kiev y a los gobiernos europeos: “No creen obstáculos y no intenten perturbar este progreso emergente mediante provocaciones o intrigas”.
El énfasis de Trump en que Zelensky debe “lograrlo” marcó un contraste con el tono que adoptó en febrero, cuando recibió al presidente ucraniano en la Casa Blanca con mayor dureza. En esta ocasión, el mandatario estadounidense señaló que tras la cumbre consultará con Zelensky y con los líderes de la OTAN.
Putin indicó que no se opone a un encuentro con Zelensky, aunque lo condicionó al cumplimiento de requisitos previos. Según el Kremlin, una reunión solo tendría sentido si existiera un acuerdo de paz listo para ser firmado, lo que reduce las posibilidades inmediatas de un cara a cara entre los mandatarios.
La cumbre estuvo acompañada de un despliegue simbólico. Putin descendió de su avión presidencial en el aeródromo militar de Anchorage, donde Trump lo recibió y lo acompañó hasta “La Bestia”, la limusina blindada del presidente estadounidense. Durante el arribo, un bombardero estratégico B-2 sobrevoló la base aérea. El encuentro privado se extendió tres horas y contó con la presencia de altos funcionarios, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio.
El encuentro no produjo medidas concretas sobre el conflicto, en un momento en que las fuerzas rusas registran avances en el frente de batalla y Ucrania anunció la recuperación de varias aldeas.
Zelensky, en un mensaje publicado en redes sociales mientras se desarrollaba la cumbre, afirmó: “Es hora de terminar la guerra, y los pasos necesarios deben ser dados por Rusia. Contamos con Estados Unidos”.
