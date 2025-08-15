Trump afirmó que el próximo paso hacia un acuerdo de paz en Ucrania “depende” de Zelensky

La reunión en Alaska marcó la primera visita de Putin a territorio occidental desde que ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022. El encuentro concluyó sin un anuncio de alto el fuego ni de avances concretos (EP) La reunión en Alaska marcó la primera visita de Putin a territorio occidental desde que ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022. El encuentro concluyó sin un anuncio de alto el fuego ni de avances concretos (EP)

El énfasis de Trump en que Zelensky debe “lograrlo” marcó un contraste con el tono que adoptó en febrero, cuando recibió al presidente ucraniano en la Casa Blanca con mayor dureza. En esta ocasión, el mandatario estadounidense señaló que tras la cumbre consultará con Zelensky y con los líderes de la OTAN.

Putin indicó que no se opone a un encuentro con Zelensky, aunque lo condicionó al cumplimiento de requisitos previos. Según el Kremlin, una reunión solo tendría sentido si existiera un acuerdo de paz listo para ser firmado, lo que reduce las posibilidades inmediatas de un cara a cara entre los mandatarios.

La cumbre estuvo acompañada de un despliegue simbólico. Putin descendió de su avión presidencial en el aeródromo militar de Anchorage, donde Trump lo recibió y lo acompañó hasta “La Bestia”, la limusina blindada del presidente estadounidense. Durante el arribo, un bombardero estratégico B-2 sobrevoló la base aérea. El encuentro privado se extendió tres horas y contó con la presencia de altos funcionarios, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio.

El encuentro no produjo medidas concretas sobre el conflicto, en un momento en que las fuerzas rusas registran avances en el frente de batalla y Ucrania anunció la recuperación de varias aldeas.

Zelensky, en un mensaje publicado en redes sociales mientras se desarrollaba la cumbre, afirmó: “Es hora de terminar la guerra, y los pasos necesarios deben ser dados por Rusia. Contamos con Estados Unidos”.

