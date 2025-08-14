Trump estima cuán probable es que su reunión con Putin «no sea un éxito»

Fuente: https://actualidad.rt.com

«Esta reunión prepara el terreno. Es como una partida de ajedrez. Esta reunión prepara la segunda reunión. Pero hay un 25 % de posibilidades de que esta reunión no sea un éxito», afirmó el mandatario durante una entrevista telefónica.

En este sentido, Trump detalló que el segundo encuentro «va a ser muy muy importante», ya que será para llegar a un acuerdo sobre el conflicto ucraniano. «No quiero usar la palabra ‘repartir’, pero hasta cierto punto, no es un mal término […] habrá concesiones mutuas en cuanto a fronteras, territorios, etcétera».