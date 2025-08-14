Trump estima cuán probable es que su reunión con Putin «no sea un éxito»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que la probabilidad de que la reunión del 15 de agosto con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska no sea satisfactoria es del 25 %.
Fuente: https://actualidad.rt.com
«Esta reunión prepara el terreno. Es como una partida de ajedrez. Esta reunión prepara la segunda reunión. Pero hay un 25 % de posibilidades de que esta reunión no sea un éxito», afirmó el mandatario durante una entrevista telefónica.
En este sentido, Trump detalló que el segundo encuentro «va a ser muy muy importante», ya que será para llegar a un acuerdo sobre el conflicto ucraniano. «No quiero usar la palabra ‘repartir’, pero hasta cierto punto, no es un mal término […] habrá concesiones mutuas en cuanto a fronteras, territorios, etcétera».
