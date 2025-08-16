TSE anuncia cronograma oficial de actividades para la jornada electoral del 17 de agosto

Los actos se desarrollarán en La Paz y serán transmitidos en vivo por las redes sociales del Órgano Electoral Plurinacional

Fuente: Correo del Sur

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer el cronograma de actividades programadas para este domingo 17 de agosto, en el marco de las Elecciones Generales 2025. Todas las acciones institucionales serán transmitidas en vivo a través de las plataformas digitales del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

La jornada iniciará a las 07:00 con el acto de inauguración oficial de la votación en instalaciones del TSE, ubicado en la avenida Sánchez Lima esquina Pedro Salazar, en la ciudad de La Paz.

Al mediodía se realizará una evaluación de media jornada de votación en el mismo lugar, programada para las 13:00.

Posteriormente, a las 18:00, está previsto el inicio del cómputo del voto en el exterior, que tendrá lugar en el Auditorio Illimani del Campo Ferial Chuquiago Marka (Bloque Verde), zona Bajo Següencoma.

Finalmente, a las 21:00, se presentará el informe del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares, desde el Salón Jallalla del mismo recinto ferial.

Con este cronograma, el TSE busca garantizar la transparencia y el seguimiento público a cada etapa del proceso electoral.

