TSE anuncia que el balotaje será con el mismo padrón de la primera vuelta

Con este anuncio, queda claro que la segunda vuelta no será un nuevo proceso electoral, sino la continuidad del anterior.

eju.tv / Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, José Miguel Callejas, confirmó que el balotaje previsto para el 19 de octubre se realizará con el mismo padrón utilizado en las elecciones del 17 de agosto, descartando cualquier posibilidad de habilitar un nuevo registro biométrico.

“No se abrirá el padrón biométrico. Las bolivianas y bolivianos iremos a votar con el mismo padrón, los mismos ciudadanos que estamos habilitados en la lista”, afirmó Callejas en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Callejas precisó que quienes cumplan 18 años después de los comicios de agosto no podrán participar en la segunda vuelta.

El calendario electoral establece que desde el 12 de septiembre se retomará la propaganda y la campaña política, mientras que el 19 de septiembre se realizará el sorteo de juradas y jurados electorales.

La decisión del Órgano Electoral adquiere un tinte de alto impacto, se consolida un escenario cerrado que no ampliará la base de votantes y que obligará a las fuerzas en disputa a trabajar con el mismo universo ciudadano habilitado en la primera vuelta.

El 19 de octubre los bolivianos volverán a las urnas, esta vez para definir entre dos proyectos políticos opuestos, sin la incorporación de nuevos electores, en una elección que marcará el rumbo del país en medio de la crisis política y social.

Estas declaraciones las pueden escuchar desde el minuto 20:16 del video adjunto en la presente nota.