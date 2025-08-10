TSE asegura que «no permitirá que obstaculicen el proceso electoral»

“No corresponde hacer nada, porque la ley electoral establece tres tipos de votación, el válido, el blanco y el nulo. Eso está vigente desde hace más de 15 años» frente a quienes hacen campaña por el voto nulo», dijo el vocal Ávila.

Fuente: Opinión

El vocal del Tribunal Supremo Electoral Gustavo Ávila informó este domingo que es posible hacer campaña por el voto nulo con miras a los comicios generales del próximo 17 de agosto, pero aseguró que no se puede impedir a ningún ciudadano que cumpla con el derecho a elegir.

“No corresponde hacer nada, porque la ley electoral establece tres tipos de votación, el válido, el blanco y el nulo. Eso está vigente desde hace más de 15 años» frente a quienes hacen campaña por el voto nulo», dijo el vocal Ávila.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Sin embargo, el vocal Ávila fue muy claro y taxativo, aseguró que al Tribunal Supremo Electoral no le temblará la mano para acudir a las autoridades competentes cuando haya algún caso de obstaculización al proceso electoral del domingo 17 de agosto.

“Lo que no podemos permitir y eso es un delito que obstaculicen el proceso electoral, quemar ánforas, como están amenazando. Eso es un delito, no nos temblara la mano cuando un ciudadano cometa un delito”, declaró el vocal Ávila.

Desde hace algunas semanas, la corriente política de Evo Morales, que no participa en estas elecciones generales, anunció una campaña contra todos los candidatos a la Presidencia, iniciaron una movilización para que la población vote nulo.

Avila insistió en que mientras esa corriente política convoque al voto nulo pueden hacerlo, pero no pueden atentar contra el derecho que los más de 7 millones de ciudadanos tienen de emitir el sufragio.

“Dejen a los bolivianos elegir en paz. No nos temblará la mano para iniciar acciones contra quienes cometan el delito de obstaculizar el voto”, declaró.

Fuente: Opinión