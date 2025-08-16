TSE prohíbe ingreso de celulares y toma de fotografías en el recinto reservado de votación

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel Salazar, emitió este sábado un instructivo dirigido a los Tribunales Electorales Departamentales, jurados, notarios y personal electoral, además de la ciudadanía en general, recordando que está prohibido ingresar con celulares con cámara al recinto reservado de votación.

Fuente: ERBOL

La medida busca garantizar el secreto del sufragio, conforme al artículo 43 de la Ley N.º 026 del Régimen Electoral y el artículo 233 de la misma norma, que tipifica como falta electoral cualquier violación a la confidencialidad del voto.

“Se recomienda a las y los electores que porten estos dispositivos evitar sacar fotografías de su voto en el recinto electoral, considerando que el voto es secreto”, señala la resolución emitida por el TSE.

El instructivo también dispone que el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) difunda esta disposición a través de la página web institucional y otros medios, con el objetivo de socializar la normativa entre la ciudadanía.

La decisión se produce luego de versiones que apuntan a supuestas presiones de un partido políticos a los funcionarios públicos, a quienes se les habría exigido conseguir cinco votos adicionales y respaldarlos con fotografías de la papeleta marcada, práctica que generó preocupación entre varios trabajadores estatales.

