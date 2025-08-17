Tuto felicita a Rodrigo y dice «vamos a la segunda vuelta»

“Estamos en segunda vuelta y felicidades Rodrigo Paz Pereira y la campaña que ha hecho”, declaró Tuto.

eju.tv

Jorge Tuto Quiroga, candidato de Alianza Libre, felicitó este domingo (17) a Rodrigo Paz Pereira por su primer lugar en el conteo rápido nacional y celebró la jornada electoral como un punto de inflexión para el país.

“Estamos en segunda vuelta y felicidades Rodrigo Paz Pereira y la campaña que ha hecho”, declaró Tuto.

A la luz de los resultados preliminares, Quiroga aseguró que Bolivia ha decidido dejar atrás el autoritarismo y abrir paso a una nueva etapa. “En unas circunstancias históricas cambia el futuro de los bolivianos. Bolivia le ha dicho al mundo que queremos vivir en una nación que sea fiel a su himno y de ahora para delante Bolivia va a ser libre”, afirmó el exmandatario y marcó un tono de unidad y esperanza.

Tuto también tuvo palabras de reconocimiento para los votantes de todos los candidatos, incluidos Andrónico Rodríguez y Pavel Aracena, a los que agradeció su participación en lo que calificó como una “fiesta democrática” vivida en todo el país.

Por su parte, el candidato a vice de Libre, Juan Pablo Velasco, agradeció a Tuto la oportunidad de ser parte del proyecto político y afirmó que lograron el primer objetivo que es estar presentes en segunda vuelta.

“Vamos a trabajar por todos los bolivianos que quieren una Bolivia distinta y quieren olvidarse del socialismo. (…) Hoy los bolivianos vencimos al socialismo. Se viene una Bolivia diferente con más empleo y tecnología”, aseguró Velasco.

Según el conteo rápido de Red Uno, con el 95% de actas verificadas, Rodrigo Paz Pereira lidera la elección con el 31,6% de los votos, seguido por Quiroga con el 27,1%. Samuel Doria Medina ocupa el tercer lugar con 19,5%, mientras que Andrónico Rodríguez quedó cuarto con 8,2%.

Aunque los datos aún no son oficiales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe emitir los resultados definitivos, la segunda vuelta presidencial está prácticamente confirmada. Bolivia se encamina así a un nuevo escenario político con Paz y Quiroga que disputan el liderazgo del país para el periodo 2025–2030.