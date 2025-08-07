Tuto Quiroga cree que antes del 8 de noviembre ‘muchos presos políticos’ serán liberados

El candidato presidencial de la alianza Libertad y República (Libre), Jorge Tuto Quiroga, consideró que antes del 8 de noviembre, fecha que será posesionado el nuevo mandatario y comenzará un nuevo gobierno, serán liberados “muchos presos políticos”.

Según dijo, hay “vientos de cambio” en el país con la determinación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en anular el proceso ordinario contra el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, por los hechos violentos en Porvenir, Pando, el 11 de septiembre de 2008 y disponer que el caso sea tramitado como juicio de responsabilidades.

“Hoy (Leopoldo Fernández) recibe justicia 17 años después. Yo creo que eso estimula a algunos a querer volver, seguramente es la señal de que, no va a ser después del 8 de noviembre, el camino al 8 de noviembre va a ver actos de justicia y de liberación para muchos presos con la alianza Libre”, aseguró.

Entre los considerados “presos políticos”, Quiroga mencionó que se encuentran el excívico potosino Marco Antonio Pumari y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien valoró la lucha que encabezaron en 2019, al igual que el caso de la exmandataria Jeanine Añez.

“Han sido encarcelados injustamente, van a ser liberados, siempre hemos demandado para juicio de responsabilidades, nadie tiene impunidad, ella (Jeanine Añez) tampoco, pero tiene derecho a juicio de responsabilidades como le acaban de otorgar a Leopoldo Fernández”, añadió.

Quiroga es el candidato opositor se encuentra en el segundo lugar de preferencia electoral, aunque por poca diferencia, después de Samuel Doria Medina de la alianza Unidad, según encuestas difundidas por diferentes medios de comunicación.