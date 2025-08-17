Tuto Quiroga: “Van a terminar 20 años de división, de enfrentamiento, es hora de la reconciliación”Categorías PolíticaEtiquetas , Elección Presidencial 2025 17/08/2025 El candidato por Libre pidió a los bolivianos asistir a las urnas este domingo de elecciones en Bolivia. [Foto RRSS ] / El candidato de Libre Jorge Tuto Quiroga Fuente: Unitel El candidato a la Presidencia por Libre Jorge Tuto Quiroga, pidió este domingo a los bolivianos asistir a las urnas a emitir su voto y señala que será crucial los resultados de los comicios de este 2025. eju.tv “Vamos a reconciliar Bolivia y a cambiarla para siempre, van a terminar 20 años de división, de enfrentamiento, es hora de la reconciliación”, dijo Quiroga a UNITEL. Además, Tuto dijo que “tenemos que votar con fe y esperanza, la información es preliminar, hemos visto que será una jornada pacífica”. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas En Bolivia 7.937.138 personas mayores de 18 años para elegir al Presidente, Vicepresidente, y a los parlamentarios del Legislativo para un periodo de cinco años están habilitados para votar en el exterior, aunque ellos solamente elegirán al binomio gobernante y no están obligados a sufragar. Son ocho organizaciones políticas que concurren a los comicios, y de acuerdo al Tribunal Supremo Electoral, las mesas electorales deben abrir a partir de las 8:00 y funcionar durante ocho horas continuas, o hasta que el último votante en fila haya emitido su sufragio.