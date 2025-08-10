Tuto y Juan Pablo Velasco aterrizan en Tarija tras denuncia de «sabotaje»; su avión quedó en el aire por falta de autorización

El candidato a senador por La Paz de Libre, José Manuel Ormachea, denunció que el aeropuerto estaba cerrado, lo que obligó al piloto de la aeronave a permanecer el aire más de lo programado.

La alianza Libertad y Democracia (Libre) denunció que pusieron en riesgo las vidas del candidato a la Presidencia, Jorge Tuto Quiroga, y su acompañante de fórmula, Juan Pablo Velasco porque «no recibieron autorización» para aterrizar en el aeropuerto de Tarija.

El candidato a senador por La Paz de Libre, José Manuel Ormachea, indicó que Quiroga despegó a las 10.00 en una aeronave particular desde la ciudad de La Paz hacia Tarija, donde debió aterrizar antes de las 11 de la mañana.

Sin embargo la torre de control del aeropuerto tarijeño se encontraba cerrada, por lo que la avioneta no tenía permiso para aterrizar, poniendo en riesgo la vida de los postulantes y su colaboradores, denunció Ormachea.

Además dijo que la situación obligó al piloto de la aeronave a permanecer el aire más de lo programado.

“No hay torre de control, no hay personal, no hay operadores, no hay nada, el comandante de la Cuarta División es el que no está dando la autorización, es decir, están a punto de declarar en emergencia por falta de gasolina, le falta jet fuel al vuelo”, denunció Ormachea en un contacto con la red Unitel.

Minutos antes de las 12:00 de este domingo, la aeronave pudo aterrizar. En criterio de Ormachea, este incidente es parte de un “sabotaje” a la candidatura de Quiroga.

“Es un escándalo, es un sabotaje. Por supuesto que es un plan desde el Gobierno nacional, desde Naabol para que Tuto no cumpla con su agenda”, dijo Ormachea.

Se espera un pronunciamiento de las autoridades aeronáuticas.