Última encuesta: Esta es la intención de voto a nivel departamental, a una semana de las elecciones

Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) y Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre) apuntan a una histórica segunda vuelta, de acuerdo a la cuarta encuesta de intención de voto de UNITEL
A una semana de las elecciones generales, Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) y Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre) encabezan la intención de voto en los nueve departamentos del país, de acuerdo a la cuarta encuesta de intención de voto realizada por Ipsos – CIESMORI para UNITEL
A escala nacional, Doria Medina aparece con una intención de voto que alcanza el 21,2%, mientras que Tuto Quiroga ostenta el 20%, según el estudio, apuntando a una histórica segunda vuelta, que dependerá del resultado de la elección fijada para este 17 de agosto.
EL DETALLE POR DEPARTAMENTOS:
Santa Cruz:
Samuel Doria Medina (Alianza Unidad): 29,2%
Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre): 24,3%
Manfred Reyes Villa (APB Súmate): 4,6%
Rodrigo Paz Pereira (PDC): 4%
Andrónico Rodríguez (Alianza Popular): 3,4%
Jhonny Fernández (La Fuerza del Pueblo): 1,9%
Eduardo del Castillo (MAS-IPSP): 1,4%
Pavel Aracena (Libertad y Progreso – ADN): 0%
Eva Copa (Morena): 0%
La Paz:
Samuel Doria Medina (Alianza Unidad): 21,3%
Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre): 14,9%
Rodrigo Paz Pereira (PDC): 13,7%
Andrónico Rodríguez (Alianza Popular): 5,7%
Manfred Reyes Villa (APB Súmate): 3,9%
Jhonny Fernández (La Fuerza del Pueblo): 2,3%
Pavel Aracena (Libertad y Progreso – ADN): 1,2%
Eduardo del Castillo (MAS-IPSP): 1%
Eva Copa (Morena): 0,3%
Cochabamba:
Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre): 18,9%
Manfred Reyes Villa (APB – Súmate): 17,9%
Samuel Doria Medina (Alianza Unidad): 11%
Andrónico Rodríguez (Alianza Popular): 7,3%
Rodrigo Paz Pereira (PDC): 5,5%
Jhonny Fernández (La Fuerza del Pueblo): 2,1%
Eduardo del Castillo (MAS-IPSP): 1,2%
Pavel Aracena (Libertad y Progreso – ADN): 0,5%
Eva Copa (Morena): 0,3%
Chuquisaca:
Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre): 24,9%
Samuel Doria Medina (Alianza Unidad): 17,1%
Rodrigo Paz Pereira (PDC): 8,4%
Manfred Reyes Villa (APB Súmate): 6,7%
Andrónico Rodríguez (Alianza Popular): 6,7%
Jhonny Fernández (La Fuerza del Pueblo): 1,8%
Eduardo del Castillo (MAS-IPSP): 1,8%
Pavel Aracena (Libertad y Progreso – ADN): 0%
Eva Copa (Morena): 0%
Oruro:
Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre): 24,3%
Rodrigo Paz Pereira (PDC): 11,9%
Samuel Doria Medina (Alianza Unidad): 11%
Manfred Reyes Villa (APB Súmate): 8,1%
Andrónico Rodríguez (Alianza Popular): 5,7%
Jhonny Fernández (La Fuerza del Pueblo): 3,1%
Eduardo del Castillo (MAS-IPSP): 2,8%
Pavel Aracena (Libertad y Progreso – ADN): 0,6%
Eva Copa (Morena): 0,4%
Potosí:
Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre): 20%
Rodrigo Paz Pereira (PDC): 14,9%
Samuel Doria Medina (Alianza Unidad): 9,5%
Andrónico Rodríguez (Alianza Popular): 7,6%
Manfred Reyes Villa (APB Súmate): 6,7%
Jhonny Fernández (La Fuerza del Pueblo): 1,6%
Eva Copa (Morena): 1,5%
Eduardo del Castillo (MAS-IPSP): 1,2%
Pavel Aracena (Libertad y Progreso – ADN): 0,3%
Tarija:
Samuel Doria Medina (Alianza Unidad): 37,5%
Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre): 18,9%
Andrónico Rodríguez (Alianza Popular): 5,6%
Manfred Reyes Villa (APB Súmate): 4,8%
Rodrigo Paz Pereira (PDC): 4,7%
Eduardo del Castillo (MAS-IPSP): 3,4%
Jhonny Fernández (La Fuerza del Pueblo): 1,4%
Pavel Aracena (Libertad y Progreso – ADN): 0,7%
Eva Copa (Morena): 0%
Beni:
Samuel Doria Medina (Alianza Unidad): 29,2%
Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre): 20,8%
Manfred Reyes Villa (APB Súmate): 9,9%
Andrónico Rodríguez (Alianza Popular): 4,1%
Rodrigo Paz Pereira (PDC): 3,6%
Eduardo del Castillo (MAS-IPSP): 1,7%
Jhonny Fernández (La Fuerza del Pueblo): 1,3%
Pavel Aracena (Libertad y Progreso – ADN): 0%
Eva Copa (Morena): 0%
Pando:
Samuel Doria Medina (Alianza Unidad): 18,9%
Manfred Reyes Villa (APB Súmate): 15,7%
Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre): 15,4%
Andrónico Rodríguez (Alianza Popular): 10,9%
Rodrigo Paz Pereira (PDC): 8,9%
Jhonny Fernández (La Fuerza del Pueblo): 2,5%
Eduardo del Castillo (MAS-IPSP): 2,2%
Pavel Aracena (Libertad y Progreso – ADN): 0,4%
Eva Copa (Morena): 0%