Última encuesta: Esta es la intención de voto a nivel departamental, a una semana de las elecciones

Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) y Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre) apuntan a una histórica segunda vuelta, de acuerdo a la cuarta encuesta de intención de voto de UNITEL

Fuente: Unitel

A una semana de las elecciones generales, Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) y Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre) encabezan la intención de voto en los nueve departamentos del país, de acuerdo a la cuarta encuesta de intención de voto realizada por Ipsos – CIESMORI para UNITEL

A escala nacional, Doria Medina aparece con una intención de voto que alcanza el 21,2%, mientras que Tuto Quiroga ostenta el 20%, según el estudio, apuntando a una histórica segunda vuelta, que dependerá del resultado de la elección fijada para este 17 de agosto.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

EL DETALLE POR DEPARTAMENTOS:

Santa Cruz:

Samuel Doria Medina (Alianza Unidad): 29,2%

Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre): 24,3%

Manfred Reyes Villa (APB Súmate): 4,6%

Rodrigo Paz Pereira (PDC): 4%

Andrónico Rodríguez (Alianza Popular): 3,4%

Jhonny Fernández (La Fuerza del Pueblo): 1,9%

Eduardo del Castillo (MAS-IPSP): 1,4%

Pavel Aracena (Libertad y Progreso – ADN): 0%

Eva Copa (Morena): 0%

La Paz:

Samuel Doria Medina (Alianza Unidad): 21,3%

Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre): 14,9%

Rodrigo Paz Pereira (PDC): 13,7%

Andrónico Rodríguez (Alianza Popular): 5,7%

Manfred Reyes Villa (APB Súmate): 3,9%

Jhonny Fernández (La Fuerza del Pueblo): 2,3%

Pavel Aracena (Libertad y Progreso – ADN): 1,2%

Eduardo del Castillo (MAS-IPSP): 1%

Eva Copa (Morena): 0,3%

Cochabamba:

Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre): 18,9%

Manfred Reyes Villa (APB – Súmate): 17,9%

Samuel Doria Medina (Alianza Unidad): 11%

Andrónico Rodríguez (Alianza Popular): 7,3%

Rodrigo Paz Pereira (PDC): 5,5%

Jhonny Fernández (La Fuerza del Pueblo): 2,1%

Eduardo del Castillo (MAS-IPSP): 1,2%

Pavel Aracena (Libertad y Progreso – ADN): 0,5%

Eva Copa (Morena): 0,3%

Chuquisaca:

Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre): 24,9%

Samuel Doria Medina (Alianza Unidad): 17,1%

Rodrigo Paz Pereira (PDC): 8,4%

Manfred Reyes Villa (APB Súmate): 6,7%

Andrónico Rodríguez (Alianza Popular): 6,7%

Jhonny Fernández (La Fuerza del Pueblo): 1,8%

Eduardo del Castillo (MAS-IPSP): 1,8%

Pavel Aracena (Libertad y Progreso – ADN): 0%

Eva Copa (Morena): 0%

Oruro:

Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre): 24,3%

Rodrigo Paz Pereira (PDC): 11,9%

Samuel Doria Medina (Alianza Unidad): 11%

Manfred Reyes Villa (APB Súmate): 8,1%

Andrónico Rodríguez (Alianza Popular): 5,7%

Jhonny Fernández (La Fuerza del Pueblo): 3,1%

Eduardo del Castillo (MAS-IPSP): 2,8%

Pavel Aracena (Libertad y Progreso – ADN): 0,6%

Eva Copa (Morena): 0,4%

Potosí:

Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre): 20%

Rodrigo Paz Pereira (PDC): 14,9%

Samuel Doria Medina (Alianza Unidad): 9,5%

Andrónico Rodríguez (Alianza Popular): 7,6%

Manfred Reyes Villa (APB Súmate): 6,7%

Jhonny Fernández (La Fuerza del Pueblo): 1,6%

Eva Copa (Morena): 1,5%

Eduardo del Castillo (MAS-IPSP): 1,2%

Pavel Aracena (Libertad y Progreso – ADN): 0,3%

Tarija:

Samuel Doria Medina (Alianza Unidad): 37,5%

Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre): 18,9%

Andrónico Rodríguez (Alianza Popular): 5,6%

Manfred Reyes Villa (APB Súmate): 4,8%

Rodrigo Paz Pereira (PDC): 4,7%

Eduardo del Castillo (MAS-IPSP): 3,4%

Jhonny Fernández (La Fuerza del Pueblo): 1,4%

Pavel Aracena (Libertad y Progreso – ADN): 0,7%

Eva Copa (Morena): 0%

Beni:

Samuel Doria Medina (Alianza Unidad): 29,2%

Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre): 20,8%

Manfred Reyes Villa (APB Súmate): 9,9%

Andrónico Rodríguez (Alianza Popular): 4,1%

Rodrigo Paz Pereira (PDC): 3,6%

Eduardo del Castillo (MAS-IPSP): 1,7%

Jhonny Fernández (La Fuerza del Pueblo): 1,3%

Pavel Aracena (Libertad y Progreso – ADN): 0%

Eva Copa (Morena): 0%

Pando:

Samuel Doria Medina (Alianza Unidad): 18,9%

Manfred Reyes Villa (APB Súmate): 15,7%

Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre): 15,4%

Andrónico Rodríguez (Alianza Popular): 10,9%

Rodrigo Paz Pereira (PDC): 8,9%

Jhonny Fernández (La Fuerza del Pueblo): 2,5%

Eduardo del Castillo (MAS-IPSP): 2,2%

Pavel Aracena (Libertad y Progreso – ADN): 0,4%

Eva Copa (Morena): 0%