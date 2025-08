Un decreto dispuso Bs 397 millones para compra de arroz; legisladores piden investigar

El Decreto Supremo 5250 ,aprobado por el Gobierno en octubre de 2024, dispuso Bs 397,2 millones para importar arroz y hasta el momento solo se hizo una licitación por Bs 145 millones, legisladores de la oposición y del evismo piden investigar qué paso con el resto de los recursos.

Fuente: ANF

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) José Luis Porcel, en declaraciones a la ANF, cuestionó que el Gobierno haya dispuesto esa cantidad de recursos para la adquisición del grano y hasta el momento no haya resultados, además que es una licitación fallida por la compra de arroz contaminado.

“Se tiene que investigar esos aspectos, qué pasó con los recursos del decreto y la licitación para la importación de arroz que al final fue un fracaso. Nosotros estamos solicitando una petición de informe escrito al Ministerio de Desarrollo Productivo y esperemos que haya la voluntad de responder”, afirmó el legislador.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El 16 de octubre de 2024, en medio de la crisis por el incremento de su precio y la escasez del producto, se promulgó el decreto supremo 5250 en el que se autoriza al Ministerio de Economía transferir Bs 397.221.120 a Insumos Bolivia para la importación de arroz.

Ya pasaron nueve meses y hasta el momento no se concretó la adquisición del producto para la venta en el mercado interno. En diciembre de 2024, Insumos Bolivia suscribió un contrato con la empresa Agropecuaria Centurión S.A. por Bs 145,5 millones por 13.800 toneladas del grano, pero el convenio no tuvo éxito porque el producto está contaminado.

Adquisición cuestionada

La directora de Insumos Bolivia, Marlen Fernández, reveló que se realizó una contratación directa para comprar el producto de origen argentino, la empresa entregó 700 toneladas de arroz y el Gobierno depositó un adelanto de Bs 63 millones. Sin embargo, el grano está contaminado con heces y orina de ratón por lo que no se puede comercializar.

“Nosotros tenemos arriba, más de 700 toneladas de arroz, en las cuales no podemos meter al mercado interno, no podemos venderlo, no podemos ni siquiera entregar a Emapa. Este arroz no cumple con las especificaciones técnicas de calidad. Nos han hecho el decomiso de 27 toneladas de arroz que efectivamente sí se encuentran con Inocuidad Alimentaria. Se encuentran con heces y orina de ratón”, precisó.

Se conoce que esa instancia estatal inició un proceso contra la firma para la devolución del adelanto y activar la boleta de garantía, pero el caso aún no se resolvió y se espera una resolución judicial. Las autoridades no dieron más detalles del caso, evitaron referirse a la compra e incluso afirmaron que no recibieron el producto.

Al respecto, el diputado evista Héctor Arce dijo que se trata de un nuevo caso de corrupción y cuestionó que se haya realizado una contratación directa y no una licitación pública, anunció que presentará una demanda penal contra los responsables.

“Este es otro caso de corrupción del gobierno de Lucho Arce, no es posible que en medio de la crisis se den el lujo de botar los recursos de los bolivianos. Nosotros estamos recabando más información sobre ese caso y vamos a presentar una denuncia penal contra los responsables y funcionarios públicos que intervinieron en la contratación”, anticipó.

Revisando el portal del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), insumos Bolivia realizó una sola adquisición del grano el 27 de diciembre de 2024 y hasta el momento no existe ninguna otra licitación, aunque Fernández dijo que se lanzará una.

Petición de Informe

En ese sentido, su colega de CC Milena Reque dijo que remitió una Petición de Informe Oral (PIO) al Ministerio de Desarrollo Productivo para que explique sobre esa compra y si los recursos del decreto ya fueron gastados. Consideró que la contratación fue un fracaso y se debe recuperar el adelanto que se entregó a la empresa.

“Es necesario que el Ministerio Público investigue este caso de oficio, es un contrato millonario y no se conoce dónde está el resto de los recursos que dispone el decreto supremo. Ya hemos enviado una Petición de Informe Oral al ministro de Desarrollo Productivo, deben explicar qué paso con esa contratación”, manifestó.

/EUA//smr