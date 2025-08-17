Un total de 1.528 personas arrestadas y aprehendidas y 273 autos retenidos dejaron la jornada electoral

También mencionó que a nivel nacional se registraron nueve hechos de tránsito, que como consecuencia dejó a nueve personas heridas.

eju.tv / Video: Ministerio de Gobierno

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos informó este domingo por la noche que desde el inicio del auto de buen gobierno hasta el final de la jornada electoral, pasada las 18.00 horas, se registró un total de 1528 personas arrestadas y aprehendidas por infringir la norma. Además de 273 vehículos retenidos por circular sin autorización.

«Desde el inicio del auto de buen gobierno se tuvo un total de 1.528 personas entre arrestadas y aprehendidas por infringir la norma. En el caso de los vehículos que fueron retenidos por circular sin ningún permiso asciende a un total de 273, entre vehículos de cuatro y dos ruedas», informó la autoridad en conferencia de prensa.

También mencionó que a nivel nacional se registraron nueve hechos de tránsito, que como consecuencia dejó a nueve personas heridas.

Asimismo, son 22 casos de delincuencia las que atendieron los uniformados de la Policía Boliviana, de los cuales 18 corresponden a delitos comunes y cuatros son por delitos electorales.