Una cadena humana evita el robo de arroz de un camión que volcó en La Paz

Un grupo de personas rodeó el camión, evitando que se lleven los productos que transportaba y formando una cadena humana para trasladar los alimentos a una vivienda cercana.

Fuente: Unitel

Cuando el arroz es uno de los productos que escasea en los mercados de Bolivia, un grupo de vecinos de la zona Bajo Las Delicias de la capital paceña se solidarizó con el chofer de un camión que volcó con varios quintales encima.

En un video registrado por UNITEL se observó a un grupo de personas que formó en una cadena humana para trasportar las bolsas de arroz de cinco kilos desde el camón hasta una vivienda cercana.

Otro grupo de personas y policías, se encontraban en los alrededores resguardando el arroz que se encontraban en bolsas más grandes.

En un breve reporte policial se informó que el camión estaba subiendo por una avenida empinada cuando sufrió un desperfecto mecánico, que provocó al final el camión se vuelque.

Se conoce que eran nueve las personas que estaban a bordo del vehículo al momento del accidente. Todas fueron trasladas a un centro de salud; sin embargo, las lesiones no son de gravedad.