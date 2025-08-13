Una gasificación interrumpe el discurso de cierre de campaña de Andrónico

Una gasificación en las graderías del estadio de Sacaba, en Cochabamba, interrumió la noche de este miércoles el discurso de cierre de campaña del candidato de Alianza Popular, Andrónico Rodríguez.

Cuando Rodríguez estaba terminando su dicurso de cierre de campaña, una granada de gas explotó en una de las graderías del estadio, ocasionando que los asistentes abandonen esa zona. El gas se expandió por todo el estadio, que estaba casi lleno, lo que provocó una interrupción del evento.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En el escenario estaba Andrónico Rodríguez junto a varios candidatos a la Asamblea Legislativa, pero tuvo que interrumpir unos momentos sus palabras por el humo.

[Foto: Jurgen Guzmán-UNITEL] / La gasificación produjo que muchas personas salgan del estadio.

“Qué pena la intolerancia de algunos compañeros”, dijo Rodríguez tras limpiarse los ojos, y luego continuó su discurso.

El candidato de Alianza Popular pidió unidad al “campo nacional popular” y lamentó las divisiones de las organizaciones sociales.