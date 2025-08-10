Una gradería colapsó en el recorrido de la fiesta de Urkupiña

Según los videos de redes sociales, la estructura cayó totalmente y dejó varias personas afectadas

[RRSS] / la gradería cayó cerca a medianoche en Quillacollo. Fuente: UNITEL

Una gradería colapsó la noche del sábado en el recorrido de la entrada folklórica de Urkupiña, en el municipio cochabambaino de Quillacollo, dejando al menos dos personas heridas.

Según los reportes preliminares, el hecho sucedió casi a medianoche en la avenida Blanco Galindo, cerca de la plaza Bolívar. La gradería cayó en plena festividad y habían varias personas en la estructura.

La Policía y la Intendencia llegaron al lugar y ayudaron a las personas que resultaron lesionadas, entre las que se encontraban varios jóvenes y algunos niños.

Videos en redes sociales muestran que la estructura cayó por completo y causó susto entre los asistentes.

La Policía no ha emitido un informe oficial y se espera que lo haga las próximas horas.

La festividad de Urkupiña congregó a miles de visitantes y también bailarines de 75 fraternidades.

