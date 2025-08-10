Una gradería colapsó en el recorrido de la fiesta de Urkupiña

Según los videos de redes sociales, la estructura cayó totalmente y dejó varias personas afectadas
Según los reportes preliminares, el hecho sucedió casi a medianoche en la avenida Blanco Galindo, cerca de la plaza Bolívar. La gradería cayó en plena festividad y habían varias personas en la estructura.
La Policía y la Intendencia llegaron al lugar y ayudaron a las personas que resultaron lesionadas, entre las que se encontraban varios jóvenes y algunos niños.
Videos en redes sociales muestran que la estructura cayó por completo y causó susto entre los asistentes.
La Policía no ha emitido un informe oficial y se espera que lo haga las próximas horas.
La festividad de Urkupiña congregó a miles de visitantes y también bailarines de 75 fraternidades.
Fuente: UNITEL