Vehículos fueron retenidos en Santa Cruz por no contar con permisos de circulación

La Unidad de Tránsito informó que se sorprendió a varios motorizados en diferentes zonas infringiendo el auto de buen gobierno.
Fuente: Unitel
Este domingo nuestro país vive una jornada electoral para elegir a las nuevas autoridades que gobernarán nuestro país en los próximos cinco años. Ante esto, rige un auto de buen gobierno desde el pasado viernes.
De acuerdo a la normativa, desde las cero horas de esta jornada, ningún vehículo podía circular sin autorización por la ciudad, sin embargo, desde la Unidad de Tránsito en Santa Cruz han informado que ya se han retenido a conductores infractores.
[Foto: Policía Boliviana] /
Según los datos, en el segundo anillo y avenida Cristo Redentor, zona norte de la ciudad, siete motorizados fueron retenidos por transitar sin permiso, por lo que se procedió con su arresto.
Son alrededor de seis vehículos y una motocicleta que fueron conducidos hasta dependencias de Tránsito para que cumplan con su arresto correspondiente.
Se conoce que una situación similar se registró en otros sectores de la ciudad, como en las ciudadelas, donde los conductores que no contaban con permisos de circulación, fueron retenidos.
Asimismo, se aclaró que de acuerdo al reglamento Tribunal Electoral (TSE) los vehículos que sean sorprendidos circulando sin autorización, serán retenidos por la Policía Boliviana hasta las 00:00 del lunes 18 de agosto y trasladados a las Unidades Operativas de Tránsito.
La devolución se realizará únicamente tras el pago de una multa de Bs 550 a favor del Órgano Electoral Plurinacional.
Además los motorizados exentos de transitar sin contar con permiso de circulación son los vehículos de seguridad, ambulancias, prensa acreditada y transporte para emergencias médicas.
El Auto de Buen Gobierno rige desde 48 horas antes de las elecciones y se extiende hasta 12 horas del día siguiente de los comicios, es decir hasta el mediodía del lunes 18 de agosto.