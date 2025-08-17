Vehículos fueron retenidos en Santa Cruz por no contar con permisos de circulación

La Unidad de Tránsito informó que se sorprendió a varios motorizados en diferentes zonas infringiendo el auto de buen gobierno.

<br /> <br />

Fuente: Unitel

Este domingo nuestro país vive una jornada electoral para elegir a las nuevas autoridades que gobernarán nuestro país en los próximos cinco años. Ante esto, rige un auto de buen gobierno desde el pasado viernes.

De acuerdo a la normativa, desde las cero horas de esta jornada, ningún vehículo podía circular sin autorización por la ciudad, sin embargo, desde la Unidad de Tránsito en Santa Cruz han informado que ya se han retenido a conductores infractores.

[Foto: Policía Boliviana] /

Según los datos, en el segundo anillo y avenida Cristo Redentor, zona norte de la ciudad, siete motorizados fueron retenidos por transitar sin permiso, por lo que se procedió con su arresto.

Son alrededor de seis vehículos y una motocicleta que fueron conducidos hasta dependencias de Tránsito para que cumplan con su arresto correspondiente.