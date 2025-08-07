Venezuela regala una réplica de la espada del Libertador Simón Bolívar a Bolivia por el Bicentenario

Este miércoles, Yván Gil reafirma las relaciones bilaterales con Luis Arce al entregar una emblemática espada en Chuquisaca, destacando los lazos históricos entre ambos países.

El canciller de Venezuela, Yván Gil, entregó este miércoles al Presidente de Bolivia, Luis Arce, una réplica de la espada del Libertador Simón Bolívar. Esta entrega se realizó durante una reunión bilateral en la Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca, en el contexto de la celebración del Bicentenario de Bolivia.

Los representantes del Alto Mando Militar Venezolano hicieron la entrega de la espada horas después de la Sesión de Honor de la Asamblea Legislativa por el Bicentenario de Bolivia.

Celebración de la libertad

Gil destacó que este 6 de agosto no solo se conmemora la libertad y soberanía de Bolivia, sino también los lazos históricos y solidarios que unen a ambos países. Este acto simboliza el fortalecimiento de las relaciones entre Venezuela y Bolivia.

Ruptura de relaciones en 2019

En 2019, Bolivia y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas cuando Jeanine Áñez se proclamó presidenta tras la renuncia de Evo Morales. Desde que Luis Arce asumió la presidencia en noviembre de 2020, ha trabajado en retomar las conversaciones con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Regalo simbólico de Maduro

En abril de 2023, Nicolás Maduro obsequió a su par boliviano una réplica de la espada de Bolívar. Este gesto se interpretó como un símbolo de una nueva relación estratégica entre ambos países.

Compromiso del Gobierno venezolano

El Gobierno de Venezuela reafirmó su compromiso con Bolivia, describiendo a esta nación como un ejemplo de resistencia y dignidad. A través de un comunicado, el Ejecutivo venezolano afirmó que Bolivia no solo heredó el nombre de Simón Bolívar, sino también sus ideas, que están plasmadas en una Constitución que incluye un Poder Moral bajo el principio del buen gobierno.

La independencia de Bolivia

El 6 de agosto de 1825, en la Casa de la Libertad de Sucre, se firmó la proclama de independencia del país. Este acto puso fin a los levantamientos contra la colonia española. Bolivia se refundó como un Estado Plurinacional con una nueva Constitución que entró en vigor en 2009.