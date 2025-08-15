Villegas ya puso fecha para el inicio de entrenamientos de la Selección

Óscar Villegas confirmó que la Selección arrancará su trabajo para enfrentar a Colombia y Brasil, aunque varios convocados llegarán directamente a Barranquilla por problemas de conexión aérea.

Lucas Nazrala

Fuente: eldeber.com.bo

La Selección boliviana ya tiene fecha de inicio para su preparación rumbo a los dos últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. El técnico Óscar Villegas anunció que el equipo comenzará a trabajar el 27 de agosto, descartando la fecha inicial del 24 tras coincidir con su cuerpo técnico en que ese día es el más adecuado.

“Tenemos un cronograma de los jugadores que llegarán. Lamentablemente, algunos se incorporarán directamente en Barranquilla y otros que están fuera del país esperamos tenerlos algunos días para trabajar en La Paz”, señaló Villegas.

El estratega explicó que alrededor de cinco jugadores del exterior tendrán complicaciones para sumarse en Bolivia debido a la distancia y a las fallas en las conexiones aéreas. “En algunos casos es mejor que lleguen allá (Barranquilla) y se eviten el desgaste. Incluso tenemos programado un entrenamiento en esa ciudad antes del partido”, dijo, mencionando que el caso más difícil es el de Roberto Carlos Fernández, quien juega en Rusia.

La Verde se ubica en el octavo lugar de la tabla con 17 puntos, a uno del repechaje y a cinco de la clasificación directa. El 4 de septiembre visitará a Colombia (19:30) y cerrará su participación el 9 de septiembre como local ante Brasil (19:30), con la ilusión intacta de pelear por un cupo mundialista.