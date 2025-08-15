Violador fue capturado en una trampa que le tendieron en las redes; temen que haya más víctimas

Todo comenzó hace un mes atrás, en julio, cuando esta adolescente decidió buscar un trabajo para ayudar a su familia. Encontró en las redes sociales lo que parecía una oportunidad para generar algunos recursos; sin imaginar que iba a recibir un golpe que iba a cambiar su vida.

Un universitario que se valió de engaños para violar a una adolescente de 15 años fue capturado en una trampa que le tendió la Policía en Tarija. Por la manera de actuar del hombre las autoridades temen que existan más víctimas por lo que piden que en caso de conocer otras víctimas en circunstancias similares, lo denuncien en la institución verde olivo.

Fue contactada por un hombre que le ofreció trabajo de niñera y la citó en una parada de micros en la zona conocida como Cruce Tomatitas.

El agresor llegó al punto de encuentro en una moto negra y tras identificar a la adolescente le dijo que quien la había contactado era su esposa, que la estaba esperando en su casa para asignarle tareas.

Cuando la adolescente subió a la moto, el hombre emprendió marcha y aprovechó para llevar hasta un lugar lejano e inhabitado en la serranía de Sama. Ahí fue donde el hombre consumó la brutal agresión.

Tras el hecho, el hombre regresó a la adolescente al mismo punto donde se encontraron para posteriormente desaparecer.

Pese a que se encontraba gravemente golpeada por lo ocurrido, la adolescente conversó con un familiar y se armó de valor para denunciar todo a la Policía, así fue como comenzó a realizarse un rastrillaje en las redes para gestar un plan.

Un mes después de la grave agresión sexual el hombre, usando una cuenta falsa de Facebook, vuelve a ofrecer trabajo logrando contactarse con una adolescente, que en realidad se trataba de la Policía.

El agresor aplicó la misma rutina. Citó a su ‘nueva’ víctima en el cruce Tomatitas y llegó en una moto negra; sin embargo, al percatarse de la presencia policial emprende fuga, aunque finalmente fue capturado.

En un desfile identificativo la víctima reconoció plenamente a su agresor, quien será sometido a una audiencia de medidas cautelares.