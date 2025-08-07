Virgen de Urkupiña: Se registra una gran afluencia de feligreses al templo de San Idelfonso

Las actividades para la celebración de la “mamita” de los cochabambinos continúan durante estos días. La Iglesia aumentó los horarios para las misas.

Fuente: Unitel

A dos días de la celebración principal por la festividad de la Virgen de Urkupiña, feligreses llegan hasta el Templo San Idelfonso en el municipio de Quillacollo, para participar de las misas programadas para la jornada.

Según informaron, debido a la alta demanda de personas que llegan hasta la iglesia, se han ampliado los horarios para celebrar las misas, por lo que la primera inicia a las 06:00.

La Iglesia Católica recuerda que las actividades centrales arrancan este 9 de agosto hasta el 11 de agosto, donde se realizará la gran entrada folklórica en honor a la “mamita” de los cochabambinos.

Asimismo, recuerdan que las festividades ya iniciaron el mes de julio y que continuaron durante estos días con una variedad de actividades.

“Hemos tenido el sábado anterior el encuentro de Advocaciones Marianas y este fin de semana las 3 fechas más importantes, el día 9 tenemos la entrada folclórica, el día 10 la fiesta central con la misa a las 11 de la mañana”, dijo a UNITEL Juan Carlos Molina, vicario pastoral del arzobispado.

De acuerdo al calendario, el domingo se realizará la peregrinación desde la Catedral Metropolitana, la cual parte desde medianoche, por lo que se espera que la primera misa se realice en las 05:00 del día lunes 11 de agosto.

Recordemos que los cambios de fechas de las celebraciones para la Virgen de Urkupiña se deben principalmente por las elecciones generales que se realizará el próximo 17 de agosto.