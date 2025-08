Vocero de Alianza Popular afirma que Andrónico Rodríguez participará en los actos del Bicentenario

Félix Ajpi espera que en la sesión de honor y los otros actos no aflore el hostigamiento de los asambleístas del ala radical contra el presidente de la Cámara de Senadores.

eju.tv / Video: Red América TV

Ante la ausencia del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, en los actos protocolares del Bicentenario de la independencia de Bolivia, el vocero de Alianza Popular, el asambleísta Félix Ajpi, criticó a los responsables de la agenda de las actividades, porque por falta de una información fidedigna es que no asistió a los actos que se desarrollaron en los días pasados como parte de la agenda conmemorativa.

Sin embargo, aseguró que estará presente en los actos centrales que se llevarán a cabo este 6 de agosto en la ciudad de Sucre, en los que participará en su calidad de presidente de la Cámara de Senadores y reiteró que su ausencia se debe a la mala información desde el Órgano Ejecutivo, que no comunicó con la antelación debida sobre estos actos, entonces, quien debe responder sobre las supuestas desavenencias son los funcionarios del gobierno de Luis Arce Catacora.

“El programa no está muy bien, entonces yo estuve reunido ayer con Andrónico y está yendo a Sucre precisamente el día de hoy para asistir mañana desde las ofrendas florales, el acto protocolar, la sesión de honor y ahí acaba, no sé si asistirá por ejemplo a la parada militar; no se trata de si somos diferentes o no, sino que simplemente es una cortesía de respeto a las instituciones y lo que no está entendiendo es el Órgano Ejecutivo, es eso”, aseveró el senador del Movimiento al Socialismo (MAS).

La ALP sesionará en sucre en el marco de las actividades del Bicentenario. Foto: ALP

Ante la posibilidad de que el candidato de Alianza Popular sea hostigado tanto por seguidores de Evo Morales como de Luis Arce en los actos protocolares, el asambleísta expresó que, en atención a la importancia del evento del Bicentenario, espera que se respete la solemnidad de los eventos y no se produzcan esas situaciones incómodas no solo para Rodríguez, sino para los asistentes nacionales e invitados extranjeros que participarán en ellos.

“Yo digo, él es el presidente del Senado y está en la obligación de asistir, porque es una sesión de honor de la Asamblea y participa ahí el presidente para dar un informe, y será un informe de 200 años del Ejecutivo, no solamente es el informe del último año de gestión. Espero que no (haya ataques), no hay por qué decir eso, no ha traicionado a nadie, nada. Puede haber algunos desadaptados a la sociedad y políticos, puede haber algunos excesos, pero eso veremos nosotros y denunciaremos al pueblo después”, reafirmó.

El senador Félix Ajpi. Foto: captura pantalla

Consultado sobre los créditos que aún no se trataron en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y las cámaras alta y baja, Ajpi señaló que en el Senado existen solo algunos proyectos pendientes para la sanción respectiva, los que serán tratados hasta el final de la legislatura y que, en el caso del pleno del Legislativo, corresponde al presidente nato, David Choquehuanca, convocar para el tratamiento respectivo de las leyes que aún están pendientes.

“Nosotros no tenemos nada que insistir, eso depende del que va a conducir la Asamblea Nacional o sesiones de cada bloque parlamentario o diputados. En senadores nosotros no tenemos nada que insistir porque no tenemos nada que tratar. Nosotros tratamos todo, eso corresponde, si hay dos pendientes, eso corresponde al presidente de la Asamblea, si hay diputados no sé si yo no me puedo meter, cuánto tendrán que aprobar o cuándo van a aprobar. Tenemos creo que como unas 40 leyes de origen de senadores y que tenemos que nosotros sancionar, eso lo vamos a hacer, tenemos hasta noviembre”, aclaró.