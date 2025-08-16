Vocero de YPFB afirma que Ludwig Sánchez busca “manchar la gestión” de la estatal

Jorge Montero aseguró que la denuncia de Sánchez busca desacreditar la gestión y afirmó que el denunciante enfrenta un proceso penal.

Naira Menacho

Fuente: Red Uno

Fiscales Bolivianos (YPFB), el vocero de la estatal, Jorge Montero, cuestionó la credibilidad del denunciante y aseguró que tiene una orden de aprehensión vigente.

“Actualmente tiene una orden de aprehensión y es buscado por la Policía. Se hacía tarjetas con los logotipos de instituciones y se presentaba como ingeniero, cuando solo es estudiante. Estafaba vendiendo presuntos cargos o cobrando para que las personas permanezcan en instituciones estatales”, afirmó Montero.

Según el vocero, Sánchez fue imputado formalmente y se le dictó detención preventiva por 180 días en la cárcel de El Abra.

Montero defendió la gestión de YPFB y aseguró que la creación de Botrading generó un ahorro superior a 20 millones de dólares para el Estado.

“Nos vemos obligados a desenmascarar a este señor, que solo busca manchar la buena gestión que realiza el presidente de YPFB, el ministro de Hidrocarburos y el presidente del Estado”, recalcó.

El vocero pidió que las acusaciones sean investigadas y sostuvo que la empresa Botrading cumple una función estratégica para optimizar costos en la importación de combustibles.

