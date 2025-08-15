Voto en el exterior: Canciller dice que el 99% del material electoral ya fue enviado a 22 países

La Cancillería precisó que alrededor de 370.000 bolivianos residentes en el exterior están habilitados para votar.

La ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, informó este viernes que el 99% del material electoral ya llegó a los 22 países donde cientos de bolivianos emitirán su voto en las elecciones generales.

“Se habilitarán 154 recintos y 1.200 mesas en el servicio exterior. Hasta ayer (jueves), el 99% del material ya se encontraba en su respectivo destino”, informó la canciller este viernes a los medios de comunicación.

La autoridad espera que entre este viernes y sábado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) complete el 100% del material electoral a los países del exterior.

“La población registrada y habilitada para votar suma 370 mil personas. Estamos coadyuvando, a través de los consulados y embajadas, para que los bolivianos puedan ejercer su derecho al voto en el exterior (…)“Se ha establecido que en 22 países que van a votar”, afirmó Sosa.

Agregó que el Estado ha destinado los recursos económicos necesarios para garantizar el voto en el extranjero, y recordó que el proyecto de ley sobre el voto en el exterior aún se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

De acuerdo con la normativa vigente, el viceministro de Gestión Consular e Institucional, Fernando Pérez, señaló que el TSE es el ente responsable de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales en el exterior.

“Ellos son quienes garantizarán que el sufragio se ejerza efectivamente. Lo que hacen las misiones diplomáticas y las oficinas consulares del Estado Plurinacional de Bolivia en el exterior es coadyuvar en esa tarea”, informó.