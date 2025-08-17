Voto en el exterior: reportan destrucción de material electoral en Ginebra

En medio de empujones y gritos, un residente acabó arrestado por las fuerzas del orden.

eju.tv / Video: eju.tv

Bolivianos radicados en Ginebra, Suiza, reportaron la mañana de este domingo incidentes en el centro de votación habilitado para el voto en el exterior.

En videos enviados a este medio se ve el momento en que un grupo de coterráneos forcejean y destrozan el material electoral enviado para ejercer el voto.

El incidente acabó cuando la Policía local intervino el recinto y se llevó arrestado a un hombre que, según las imágenes, participó en los desmanes.

