Vuelco de campana: Aparatoso choque deja cuatro heridos en el sur de La Paz

Fuente: Unitel

La mañana de este viernes un aparatoso choque de vehículos generó susto en Calacoto, el corazón de la zona Sur de La Paz, y dejó cuatro heridos.

El impacto fue tan fuerte que uno de los motorizados protagonizó un vuelco de “campana”, como se conoce en la jerga policial . Es decir, quedó apoyado sobre el techo y con las ruedas al aire.

El aparatoso hecho de tránsito dejó cuatro personas heridas, quienes fueron trasladadas hasta un centro de salud cercano.

Un de los vehículos era de uso particular, el otro prestaba servicio público, y chocaron a la altura de la calle 15 de Calacoto.

Uno de los vehículos siniestrados en el sur de La Paz.

Según las pesquisas preliminares del caso, el siniestro se produjo por el exceso de velocidad que supuestamente ambos conductores imprimieron, según Tránsito.

Una de las personas afectadas relató a la red UNITEL que su esposo quedó herido y el trufi que conducía está destrozado.

El médico de la Unidad de Emergencias del Hospital Metodista, Alvin Gómez, informó a la red UNITEL que los heridos están estables, se trata dos hombres y dos mujeres.