Yapacaní: bloqueo en la ruta a Cochabamba por padres de familia que exigen el desayuno escolar

Exigen a la Gobernación de Santa Cruz el pago de Bs 155.000 a las unidades educativas de Yapacaní, correspondientes a la alimentación complementaria de las gestiones 2024 y 2025. Las clases en la localidad continúan con normalidad.

Carolina Galarza V

Fuente: eldeber.com.bo

Este martes, el Puente Yapacaní, paso obligado en la ruta nueva Cochabamba-Santa Cruz, se encuentra bloqueado debido a una medida de protesta por parte de los padres de familia de 22 unidades educativas de Yapacaní, quienes le exigen a la Gobernación de Santa Cruz el pago por el desayuno escolar. Indicaron que más de 9.000 estudiantes se ven afectados por la falta de alimentación complementaria desde 2024.

«Hemos tomado esta presión obligatoriamente porque la Gobernación hasta ahora no nos hace caso. Primeramente pedir disculpas a toda la población por el bloqueo pero es necesario, es un derecho de nuestros hijos. Se debe Bs 155.000 de 2024 y Bs 155.000 de 2025″, indicó una representante en el bloqueo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La representante indicó que el pago del ‘desayuno escolar’ es necesario ya que muchos niños no comen en su casa y sí lo hacen en sus unidades educativas. Asimismo, lamentó que no han recibido respuesta de las autoridades departamentales.

Exigencias

Según un comunicado, en 2024 no se cumplió el convenio de alimentación complementaria y, para 2025, no se firmó ni desembolsó el presupuesto correspondiente.

La medida fue convocada como una “emergencia” y comenzó a las 09:30, cuando los padres marcharon hasta el puente. Pese a la protesta, las clases continúan con normalidad en las unidades educativas.

Cientos de padres de familia instalan punto de bloqueo en el Puente Yapacaní | Fotografía: Soledad Prado

“Viendo el incumplimiento del convenio de pago del desayuno escolar o alimentación complementaria de la gestión 2024 y la falta de suscripción de convenio y desembolso de la gestión 2025, pese que se dio tiempo, prórrogas una y otra vez, incluso dejamos que pasen estas elecciones nacionales del presente año. Como juntas distritales nos hemos sentido burladas e ignoradas por parte del gobernador en ejercicio, Mario Aguilera”, señala el comunicado.

El documento también instruye a las juntas escolares del distrito educativo de Yapacaní asistir a una Asamblea General y participar del bloqueo indefinido en la carretera principal Santa Cruz–Cochabamba.

Este medio se ha contactado con la Gobernación de Santa Cruz para obtener información. Hasta el cierre de la nota, no hubo respuesta.