“Yo fui el que disparó”, declaró uno de los extranjeros que fue detenido por el atraco a librecambista

Marcos Joao D.S., quien a los medios dijo que era inocente, declaró ante la Fiscalía que participó del crimen y fue quien disparó contra Sofía Quiroz.

Fuente: Unitel

Tras las palabras de Marcos Joao D. S., quien aseguró que no tenía nada que ver con el atraco y asesinato a Sofía Quiroz, la librecambista que murió tras ser baleada en el mercado Mutualista de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, UNITEL tuvo acceso a la declaración que brindó este extranjero, ante el fiscal Daniel Ortuño, admitiendo el crimen.

“Yo conozco toda la situación, yo participé del asesinato y quien me pasó el trabajo fue Wesley. Yo estuve”, señaló el extranjero en una parte de su declaración.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

”Yo fui el que disparó a la librecambista, fueron dos disparos”, agregó Marcos Joao D.S.

Estas palabras contradicen lo que este hombre declaró a los medios de comunicación, cuando aseguró que no tenía nada que ver y señaló que una muestra eran los tatuajes que tenía en la mano. Según su versión, los que mataron a Quiroz, no tenían ninguna marca en las manos.

Además, en su declaración Marcos Joao D. S., menciona a dos personas más, a una de ellas la llamó Baru y a la otra Wesley, supuestamente este último es “le pasó el trabajo”, así se refirió al atraco en el mercado Mutualista.

Agrega que tras el atraco se fueron hasta la zona de la refinería de Palmasola donde supuestamente vive Baru, quien tenía el botín. Dijo que no se repartieron el dinero en ese momento porque “estaba muy caliente”.

“No sé dónde está el dinero, ni quién lo tiene. Todo se lo entregó a Baru”, señaló.

En la declaración ante la Fiscalía, se exhibieron los videos de las cámaras de seguridad y el hombre incluso admitió que es quien aparece en las imágenes.

“Sí me reconozco, yo soy el que está todo de negro y se sube a la vitrina portando un arma de fuego de calibre 9 milímetros, y la misma la entregué a Baru, no me quedé con nada”, señaló el hombre.

En su declaración, este hombre también admitió que sostuvo una conversación con su pareja sobre el dinero atracado.

“Yo escribí todo eso, hablé del tema con mi pareja”, señaló.

AUDIENCIA CAUTELAR

En la audiencia cautelar que concluyó la tarde de este lunes, la Justicia dispuso que ambos extranjeros cumplan detención preventiva por 180 días.

Se conoce que los imputados serán recluidos en diferentes penales: uno en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, y el otro en el recinto penitenciario de Palmasola, en Santa Cruz.