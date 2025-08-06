Zelensky advirtió que Rusia muestra señales de negociar un alto el fuego tras las conversaciones con Estados Unidos

El presidente ucraniano afirmó que «la presión está funcionando» y pidió transparencia total en las negociaciones.

eju.tv / Fuente: Infobae

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó que Rusia parece ahora más dispuesta a negociar un alto el fuego, tras una conversación telefónica mantenida con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Según Zelensky, “la presión está funcionando” y Moscú está mostrando señales de apertura al diálogo sobre la ofensiva que sostiene desde febrero de 2022 en territorio ucraniano.

El mandatario ucraniano subrayó la necesidad de una “transparencia total” en cualquier proceso de negociación y advirtió que será “clave garantizar que Moscú no engaña a nadie, ni a Ucrania ni a Estados Unidos”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La llamada entre Zelensky y Trump se llevó a cabo después de una reunión en Moscú entre el enviado estadounidense, Steve Witkoff, y el presidente ruso Vladimir Putin. Trump calificó el encuentro como “muy productivo” y destacó “grandes avances”, pero hasta el momento ninguna de las partes ha anunciado un acuerdo formal.

Asimismo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que “los rusos expresaron su deseo de reunirse con el presidente Trump, y el presidente está abierto a reunirse tanto con el presidente Putin como con el presidente Zelensky”.

Durante la conversación de Trump y Zelensky estuvieron presentes también líderes europeos y el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte. La portavoz de la alianza, Allison Hart, señaló que el bloque “seguirá haciendo todo lo posible para lograr una paz justa y duradera en Ucrania”. Según fuentes oficiales, los asesores de seguridad de los países aliados mantendrán conversaciones próximamente con el objetivo de acordar una posición unificada ante la posibilidad de un alto el fuego.

Zelensky propuso que Ucrania y sus aliados determinen una postura común y refuercen la cooperación internacional para garantizar que un posible cese de hostilidades sea efectivo y duradero. “Rusia debe terminar la guerra que ellos mismos empezaron”, señaló, y subrayó la importancia de fijar los “detalles concretos” de cualquier acuerdo.

Amenaza de sanciones

Según la Casa Blanca, no se han dado a conocer oficialmente las nuevas medidas que podría imponer Estados Unidos contra Rusia. Trump ha amenazado previamente con aranceles y sanciones económicas adicionales para los países que mantengan acuerdos comerciales con Moscú, como China e India, en especial en relación con la compra de petróleo y armas. El miércoles, Trump ordenó un incremento del 25% en los aranceles a productos indios como respuesta a las importaciones de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.

El Kremlin calificó estas amenazas de “ilegítimas” y declaró como “arbitrarias” las nuevas disposiciones. Pese a la presión internacional, portavoces del Kremlin insisten en que las sanciones occidentales han tenido un impacto limitado en la economía rusa, mientras que Ucrania sostiene que estas han deteriorado la maquinaria de guerra de Moscú y pide incrementarlas.

Desde el inicio de la invasión rusa, decenas de miles de personas han muerto y millones han sido desplazadas. Las tres rondas de negociaciones previas en Estambul concluyeron sin progresos concretos, ya que las diferencias entre ambas partes se mantienen. Moscú exige que Ucrania ceda las regiones parcialmente ocupadas de Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia y Kherson, así como la Crimea anexionada en 2014, además de la renuncia a integrarse en la OTAN y al suministro de armas occidentales. Kiev considera inaceptables estas exigencias.

La última noche, las fuerzas rusas bombardearon un centro recreativo en la región de Zaporizhzhia, dejando dos muertos y doce heridos, incluidos menores, según informó el gobernador regional, Ivan Fedorov. Zelensky señaló que el ataque solo tiene el objetivo de “intimidar” y denunció el impacto sobre instalaciones básicas y la infraestructura energética de Ucrania.

Retórica nuclear

La tensión entre Washington y Moscú se ha incrementado luego de que Trump ordenara el despliegue de dos submarinos nucleares en respuesta a declaraciones del ex presidente ruso Dmitri Medvédev. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, instó a la “cautela” tras la decisión estadounidense y recordó el levantamiento de una moratoria sobre el despliegue de armas de alcance medio por parte de Rusia.

El presidente Putin presentó la entrada en servicio del nuevo misil hipersónico ruso y subrayó la capacidad militar del país. Medvédev advirtió que la escalada en Ucrania podría provocar un conflicto armado directo entre Rusia y Estados Unidos.

Funcionarios de la Casa Blanca confirmaron que Trump podría reunirse personalmente con Putin la próxima semana, si bien aún no se ha determinado fecha ni lugar, y la idea fue confirmada bajo anonimato por motivos de seguridad. La situación en el frente ucraniano sigue siendo crítica, pero los analistas señalan que las defensas de Kiev aún no corren peligro de colapso a pesar de los avances rusos.

Trump adelantó la fecha del ultimátum planteado a Moscú para lograr un acuerdo, mientras mantiene la amenaza de nuevas sanciones. El presidente estadounidense reclamó a sus aliados europeos la intensificación de la presión económica sobre el Kremlin.

Putin y funcionarios rusos expresan que están abiertos a “conversaciones constructivas”, pero insisten en que cualquier concesión debe incluir el reconocimiento de los territorios anexionados y el fin del apoyo militar occidental a Ucrania. La comunidad internacional sigue atenta a los próximos pasos de los protagonistas para evaluar la viabilidad de un posible alto el fuego y el restablecimiento de la estabilidad en la región.