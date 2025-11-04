Arce finaliza su mandato con una tasa de desocupación de 2,9%, pero con un índice de subocupación de 11% en mujeres y 9,8% en jóvenes

De acuerdo con el INE, la población subocupada para el tercer trimestre de 2025 llega a 8,4%, menor a lo registrado en el mismo período de la gestión 2024 (8,5%).
Por Marco Antonio Belmonte 
Trabajadores realizan el adoquinado de una calle en el marco del Programa Nacional de Emergencia. Foto: ABI
