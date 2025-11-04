Pondrán ante un juez al acusado del feminicidio de una policía; se escondía en una alcantarilla

Según la Policía, el acusado se ocultaba en una alcantarilla desde hace varios días para evitar su captura. Está identificado como el principal sospechoso del crimen.

Por Ariel Melgar Cabrera

Fuente: El Deber

Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) capturaron al chofer de transporte interdepartamental Aldo Marcelo C. D. acusado de ser el principal responsable del feminicidio de la suboficial de Policía Wendy Jenny Machicado Tito, de 47 años, cuyo cuerpo fue hallado la semana pasada en su vivienda, en pleno centro de la capital potosina.

La aprehensión ocurrió el lunes, durante un patrullaje preventivo. Los efectivos observaron a dos personas salir de una alcantarilla ubicada debajo de la avenida Tinku, un sector que suele ser utilizado como refugio por personas en situación de calle. Tras inspeccionar el lugar, encontraron un espacio acondicionado con colchones, cartones y frazadas. Allí se ocultaba Aldo Marcelo.

El fiscal departamental, Gonzalo Aparicio informó que el acusado se mantenía en la alcantarilla desde hace varios días para evitar su captura, tras ser identificado como el principal sospechoso del crimen.

El transportista es investigado como presunto autor del sexto feminicidio registrado en lo que va del año en Potosí. En las próximas horas será puesto ante un juez cautelar, quien definirá si enfrenta el proceso desde la cárcel.

Según las primeras investigaciones, el hombre realizaba constantes viajes a La Paz, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz por motivos laborales, por lo que se analizan posibles conexiones que permitan esclarecer sus movimientos antes y después del hecho.

La Policía continúa colectando indicios para esclarecer el asesinato de la suboficial Machicado Tito, mientras la Fiscalía anunció que solicitará la detención preventiva del imputado en un recinto penitenciario de alta seguridad.

El cuerpo de la víctima fue trasladado de Potosí a la capital cruceña, donde sus familiares le dieron cristiana sepultura. Dejó a un niño en la orfandad.