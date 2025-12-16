Serecí cruzará registro del padrón con información del Segip y Senasir para realizar la depuración

Para las elecciones generales del 17 de agosto y la segunda vuelta del 19 de octubre, se contaba con un padrón electoral nacional de 7.567.207 electores.

Una vez concluya la noche de este martes el empadronamiento masivo, el Servicio de Registro Cívico (Serecí) trabajará en la consolidación del padrón electoral biométrico que consiste en cruzar información del registro con el Servicio General de Identificación Personal (Segip) y el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) para depurar a las personas fallecidas y dobles registros.

El director nacional del Serecí, David Dávila, recordó que el empadronamiento concluirá a la media noche de este martes y que no se ampliará debido a que no se puede alterar el calendario electoral para las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026.

“Nuestra siguiente etapa es llevar adelante el procesamiento del padrón electoral, todos estos registros, tanto registros nuevos como cambios de domicilio tienen que pasar por el control de calidad respectivo, la biometría nos garantiza la unicidad del registro, sin embargo tenemos que identificar posibles casos de suplantaciones, posibles dobles identidades que durante el tiempo estos ya no han sucedido”, explicó en declaraciones a Bolivia Tv.

Precisó que este procedimiento se realizará con el cruce de información con otras fuentes “como el Segip, para verificar que el documento que presentó el ciudadano es válido, también tenemos que hacer cruces de información con el registro civil para descartar a aquellos ciudadanos que han fallecido, entrarán a la categoría de depurados, tenemos cruces con otras fuentes como el Senasir, entre otros”.

El empadronamiento masivo inició el 4 de diciembre con la meta de inscribir a 300.000 personas, entre nuevos electores y cambio de domicilio a escala nacional.

Conforme al calendario electoral, el 14 de febrero el Serecí entregará a la Dirección Nacional de Tecnologías de Información y la Comunicación el Padrón Electoral Biométrico oficial para las elecciones subnacionales de 2026.

