Ausencia de Evo Morales y máscaras con su rostro marcan el acto por el Día del Estado Plurinacional en el trópico

Fuente: Unitel eju.tv



Este viernes se realizan actos por el Día del Estado Plurinacional de Bolivia en el trópico de Cochabamba. Dirigentes y seguidores de Evo Morales usan máscaras con su imagen. También se vieron grupos con palos y whipalas alrededor de la tarima instalada en Lauca Ñ, bastión del exmandatario ausente de los actos por problemas de salud.

La ausencia de Morales y las máscaras de sus seguidores marcó el inicio del acto.

La ejecutiva de la Federación del Trópico, Wilma Colque, confirmó que Morales no asistirá por problemas de salud y evitó hablar de su ubicación”.

Los dirigentes con máscaras de Morales y banderas.