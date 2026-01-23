Ausencia de Evo Morales y máscaras con su rostro marcan el acto por el Día del Estado Plurinacional en el trópico

Ausencia de Evo Morales y máscaras con su rostro marcan el acto por el Día del Estado Plurinacional en el trópicoCategorías PolíticaEtiquetas 23/01/2026 Los seguidores de Evo Morales usan máscaras con la imagen del expresidente y alegan que su líder se ausentó por problemas de salud de los actos por el Día del Estado Plurinacional de Bolivia, que se realizan en Lauca Ñ este viernes. [Foto: Jurgen Guzmán-UNITEL] / Los seguidores de Evo Morales con máscaras y palos. Fuente: Unitel eju.tv Este viernes se realizan actos por el Día del Estado Plurinacional de Bolivia en el trópico de Cochabamba. Dirigentes y seguidores de Evo Morales usan máscaras con su imagen. También se vieron grupos con palos y whipalas alrededor de la tarima instalada en Lauca Ñ, bastión del exmandatario ausente de los actos por problemas de salud. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas [Foto: Jurgen Guzmán-UNITEL] La ausencia de Morales y las máscaras de sus seguidores marcó el inicio del acto. La ejecutiva de la Federación del Trópico, Wilma Colque, confirmó que Morales no asistirá por problemas de salud y evitó hablar de su ubicación”. [Foto: Jurgen Guzmán-UNITEL] Los dirigentes con máscaras de Morales y banderas. Morales lleva más de un año resguardado por sus seguidores en el trópico cochabambino, donde se instaló una especie de fortín para evitar su captura por una orden de aprehensión en su contra por un caso de trata de personas. Hace un par de semana, Morales dejó de mostrarse en actos públicos, que solían ser transmitidos en las redes sociales, y disminuyó su actividad en X, antes Twitter. Desde la dirigencia evista indicaron que el exmandatario enfrentaba un cuadro de dengue. La situación también después de que hace semanas un helicóptero sobrevolara Lauca Ñ y la confirmación del Gobierno sobre la presencia de la DEA en Bolivia.