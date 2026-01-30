Robatto, DT celeste: “No se puede jugar sin VAR”

El director técnico de Bolívar admitió que su equipo fue superado en la segunda parte; sin embargo, también observó que antes de los goles de The Strongest hubo faltas, según su punto de vista.

Fuente: Brújula Digital, Premium

Flavio Robatto admitió que Bolívar fue superado por The Strongest en el segundo tiempo, pero también cargó contra el arbitraje de Ramiro Ticona: “Fuimos perjudicados” y “no se pueden jugar sin VAR”, fueron dos de las opiniones del técnico de la Academia en la conferencia de prensa posterior al partido.

“Hicimos un buen primer tiempo. En el segundo no arrancamos bien, fuimos superados en ese lapso y no encontramos el juego de siempre”, sostuvo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Bolívar iba ganando el partido por 2 a 1, hasta que en la última jugada The Strongest logró la igualdad a dos (2-2).

“Si bien lo teníamos ya ganado, al final hubo situaciones que uno ya no quiere comentar. No se puede jugar sin VAR”, remarcó.

El Torneo Amistoso de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no tiene el apoyo de la tecnología del videoarbitraje.

“Nosotros fuimos los perjudicados. Antes del gol del empate hubo una falta sobre Robson (Matheus) y antes del primer gol, fue falta contra el Pato (Patricio Rodríguez)”.

También hizo notar que Bolívar no tiene “la misma preparación del rival”, que empezó su labor de pretemporada antes. “Nos falta ritmo, más que todo en el segundo tiempo nos costó mucho. El rival está mejor estructurado que el año pasado”, remarcó.

Bolívar y The Strongest jugarán la revancha el próximo viernes. El ganador pasará a cuartos de final del torneo de la FBF.