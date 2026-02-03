Lupo tras respaldo del 65% a Paz: “Tener apoyo cuando se está en un camino difícil para salir de la crisis es muy importante”

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, expresó su agradecimiento y compromiso de los bolivianos que respaldan el Gobierno del presidente Rodrigo Paz. Destacó el respaldo del 65% del eje central que se reflejó en una encuesta de Ipsos Ciesmori presentada por la red UNITEL a poco de cumplir tres meses en el poder.

Fuente: Unitel

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, expresó su agradecimiento y compromiso con el respaldo del 65% de los habitantes del eje central a la gestión del presidente Rodrigo Paz a poco de cumplir tres meses en el poder, según el estudio de Ipsos Ciesmori realizado en El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra.

“Tomamos este dato con muchísimo agradecimiento, con mucha humildad, con un renovado compromiso, pero sobre todo con mucha responsabilidad”, dijo Lupo en una entrevista con la red UNITEL.

“Tener el apoyo de la gente en el momento en que Bolivia está en un camino difícil para salir de la crisis, pero en la dirección correcta y con el acompañamiento de la gente, es muy importante”.

La pregunta planteada a los encuestados fue la siguiente: ¿Diría usted que el país va en la dirección correcta o la dirección incorrecta?

El 68% de las personas respondió que Bolivia va en la “dirección correcta”. Según los datos, la consulta fue realizada el 26 de enero.

Contrario a lo que sucede con el presidente Paz, solo el 20% de los encuestados respalda la gestión del vicepresidente Edmand Lara, un dato que “preocupa”, señaló Lupo, porque esta autoridad fue electa en un binomio. “Obviamente nosotros siempre hemos esperado y hemos mantenido las puertas abiertas para que pueda tener ese compromiso con su gobierno, en el cual fue electo” como parte de un dupla, dijo.