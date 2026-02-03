Motoclub Cruceño elige nuevo directorio para la gestión 2026–2028

En el curso de su Asamblea Ordinaria, realizada este martes, fue elegido por unanimidad el nuevo directorio del Motoclub Cruceño (ex Moto Club Santa Cruz), que ejercerá funciones durante la gestión 2026–2027.

Fuente: Motoclub Cruceño

La nueva directiva quedó conformada de la siguiente manera:

•Presidente: Johnny Nogales

•Vicepresidente: José Rivero

•Secretario General: Ramiro Rivero

•Tesorero: Jorge Harriague

•Secretario de Relaciones Internas: Juan Pedro Indaburo

•Vocal: Ricardo Rosales

Durante la misma Asamblea, también fueron designados los integrantes del Tribunal de Honor de la institución, conformado por Sergito Suárez, Luís Lavayen y Rodrigo Bedoya. Asimismo, fue nombrado como Auditor Leo Fleig.

El Motoclub Cruceño es una entidad sin fines de lucro fundada hace 29 años gracias al aporte y compromiso de sus asociados.

Reconocida oficialmente y con personalidad jurídica, la institución desarrolla actividades orientadas a la promoción, organización y fortalecimiento del motociclismo deportivo y recreativo en Santa Cruz y el país.

Entre sus principales iniciativas destaca la organización anual del Enduro del Oriente, una competencia de relevancia nacional que recorre rutas regionales y convoca a motociclistas de distintas categorías, con participación de pilotos de todo el país e incluso del exterior. Además, la institución auspicia y respalda la participación de sus representantes en los certámenes locales y nacionales.

Durante el acto, se otorgaron los respectivos Certificados de Aportación, documentos que acreditan formalmente la calidad de asociados de los integrantes de la entidad y reflejan su compromiso con el sostenimiento y desarrollo institucional.

El nuevo presidente destacó especialmente el desprendimiento de los asociados, quienes mediante contribuciones personales lograron la compra de terrenos y la construcción de una amplia y confortable sede institucional. Este espacio acoge a los amantes del motociclismo que visitan la región y se ha convertido en un punto de encuentro y un motivo de orgullo para la comunidad motociclista y para Santa Cruz.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas